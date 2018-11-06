Tüm Dünya ülkelerinin imrenerek baktığı Akdeniz’e paralel uzanan sahilleri de haliyle Türkiye’nin en popüler sahilleri listesinde yer alıyor. Sıcak denizleri seven ve Akdeniz mutfağına bayılan her turistin mutlu ayrıldığı Antalya’da konaklamak biraz zorlu mücadeleye mahkum. Erken rezervasyon dönemlerinde kendine ve bütçesine uygun bir otel arayışında olan tatilciler, ellerini biraz sıkı tutmak zorunda. Konaklama konusunda pansiyon, kamp gibi tercihleri de göz önünde bulunduranlara yepyeni bir konaklama alternatifi hızlıca yayılıyor. Villada tatil sektörünün öncüsü olan Villa Kalkan firmamız havuzlu kiralık villa gibi bir çok kategoride villada tatil hizmeti vermektedir. İndirimli kiralık villaları ile Antalya’da mütevazi bir tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan bu villalar da konaklamak için sadece rezervasyon yapmak yeterli. Antalya ekonomik kiralık villa denince akla ilk gelen Villa Kalkan’da dilediğiniz konsepte kiralık villa seçenekleri mevcuttur.

Neden Villa Kalkan’da Havuzlu Kiralık Villalarda Kalmalısınız?

Otellerde kalabalık içinde havuza girmenize gerek yok! Size özel hazırladığımız tertemiz havuzumuzda Akdeniz’in güneşi altında serinleme şansınız var! Hastalık ya da çeşitli sorunlara neden olmayacak kalitede sizlere sunulan havuzlarımız ile çok eğlenceli bir tatil geçireceksiniz.

Güvenlik konusunda da sizlere beklentilerinizin üzerinde hizmet sunan villalarımızda ailenizi rahatlıkla tatile götürebileceksiniz.

Uygun fiyatları ile sizlerin beklentilerini çokça karşılayacak villalarımız için www.villakalkan.com.tr ‘ye mutlaka girin.

Temizlik sebebiyle otellerde kalamıyor iseniz, kendinize özel bir temizlik sistemi oluşturabileceğiniz villalarımız tam size göre! Dileyin her gün temizlik yapılsın dileyin aylık! Temizlik seçeneklerini sizlere ücretsiz sunan Villa Kalkan ile temizlik sorununuz yok!

Kendi yemeğinizi kendinizin yapacağı mutfağı olan Villa Kalkan’da kendi mutfağınıza ait yemekleri yapabilme özgürlüğü size özel sunulmakta!

www.villakalkan.com.tr’ye girin, size özel hazırlanan fiyat tekliflerini değerlendirin ve hemen tatilinize başlayın! Villa Kalkan ailesi olarak sizleri aramızda görmekten ve tatilinize neşe katmaktan mutluluk duyacağız. Aklınıza takılan soruları da yine web sitemiz üzerinden bizlere iletebilir, bilgi alabilirsiniz.