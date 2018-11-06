TÜRKLİM'de başkanlık koltuğu Genç'e emanet
Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM), üç yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunu, üye liman temsilcilerinin oylarıyla seçti.
Yapılan oylama sonucu TÜRKLİM’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç olurken, Başkan Yardımcılığı görevini ise Cem Aysel üstlendi.
Özel liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan TÜRKLİM’in 9. Yönetim Kurulu Başkanı, halen Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Hakan Genç oldu.
Mehmet Hakan Genç Kimdir?
1958 İstanbul doğumlu olan Mehmet Hakan Genç, Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1977 – 1983 yılları arasında Yakın Doğu Deniz Acenteliği A.Ş.’de görev yapan Genç, 1985 – 1990 yılları arasında Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’de çalıştı. 1990 yılından 2000 yılına dek Arkas Holding Grup Şirketi Egekont Konteyner Taşımacılık A.Ş’ de İstanbul Şube Müdürlüğü yapan Genç, 2000 yılından bu yana Arkas Holding A.Ş’ de Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanı olarak çalışmaktadır.
Yeni yönetim kurulu üyeleri;
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
- Mehmet Hakan GENÇ / MARPORT
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
- Cem AYSEL / ERDEMİR
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
- Arcan FAYATORBAY / APM
- Gökhan YURTEKEN / DP WORLD
- Recai IŞIKTAŞ / FORD OTOSAN
- Aydın ERDEMİR / TOROSPORT
- Uygun DEĞİRMENCİ / SOLVENTAŞ
- Aziz GÜNGÖR / EGE PORT
- Yüksel Nuri PEKER / MIP
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.