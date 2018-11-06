Yapılan oylama sonucu TÜRKLİM’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç olurken, Başkan Yardımcılığı görevini ise Cem Aysel üstlendi.

Özel liman işletmecilerinin sektörel sorunlarına çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan TÜRKLİM’in 9. Yönetim Kurulu Başkanı, halen Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Hakan Genç oldu.



Mehmet Hakan Genç Kimdir?

1958 İstanbul doğumlu olan Mehmet Hakan Genç, Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1977 – 1983 yılları arasında Yakın Doğu Deniz Acenteliği A.Ş.’de görev yapan Genç, 1985 – 1990 yılları arasında Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş.’de çalıştı. 1990 yılından 2000 yılına dek Arkas Holding Grup Şirketi Egekont Konteyner Taşımacılık A.Ş’ de İstanbul Şube Müdürlüğü yapan Genç, 2000 yılından bu yana Arkas Holding A.Ş’ de Liman ve Terminal İşletmeleri Grup Başkanı olarak çalışmaktadır.



Yeni yönetim kurulu üyeleri;

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Mehmet Hakan GENÇ / MARPORT

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Cem AYSEL / ERDEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Arcan FAYATORBAY / APM Gökhan YURTEKEN / DP WORLD Recai IŞIKTAŞ / FORD OTOSAN Aydın ERDEMİR / TOROSPORT Uygun DEĞİRMENCİ / SOLVENTAŞ Aziz GÜNGÖR / EGE PORT Yüksel Nuri PEKER / MIP

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