İrfan Erdem, Erdemir’in kuruluşuna ışık tuttu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı Erdem, Amerika Başkanı'nın yassı çelik fabrikası kurulması için önerdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Amerika'ya gönderdiği genç mühendislerden biri olduğunu söyledi.

Deniz Ticaret Odası Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem, Türk Metal Sendikası Kdz.Ereğli Şubesi'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirilen genel kurulunda Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kuruluş sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. Türk heyetinin Amerika'da gerçekleştirdiği, "Yassı çelik fabrikası kurulma" girişimlerinde yaşanan olayı detayları ile anlatan Erdem, şu ifadelere yer verdi:

AMERİKA BAŞKANINA GİDİYORLAR

"1950-1960 yılları arasında benim babam Demokrat Parti Başkanı ve Belediye Reisiydi Kdz.Ereğli'nin. Celal Bayar, Dış İşleri Bakanı olan Fatin Rüştü Zorlu, Sanayi Bakanı Sabahat Ataman, 1957 yılının sonunda Amerika'ya gidiyorlar. Gidiş sebepleri şu, Amerikalılara çelik fabrikası kurdurmak istiyorlar, parası da yok Türkiye'nin. Komiteler arasında yapılan görüşmelerde Amerikan Başkanı, Celal Bayar ve teknik heyet toplanıyorlar. Bayar diyor ki, 'biz çelik fabrikası istiyoruz ama yassı' Amerikan Başkanı, 'bu tesisi kime kurdurmak istiyorsunuz? diye soruyor.

ERDEMİR'İN İLK 300 BİN TON KAPASİTESİ İLE KURULUYOR

Bayar, 'Paramız var mı? Yok. Dünya bankasından kredi istiyoruz sizin vasıtanız ile' sözleri ile yanıtlıyor. Amerikan Başkanı, 'Kapasitesi ne olacak?' diyor. Bayar, '300 bin ton' diyor. Erdemir'in ilk kuruluşunda üretim rakamı 300 bin tondur. Amerikalılarla olan anlaşma da budur zaten. Amerikan Başkanı bu kez, 'peki bu çelik fabrikasını kim yönetecek? Kim işletecek? Bunun başında kim olacak? diyor. Herkes birbirine bakıyor. Bizim takım hazırlıklı gitmemiş.

"ATATÜRK'ÜN NE KADAR BÜYÜK ADAM OLDUĞUNU ANLADINIZ MI?"

Bayar, Sabahat Ataman vasıtasıyla, 'Bizde Karabük demir çelik var onun başındakilerle bunu götürebiliriz' sözleri ile yanıtlıyor ama Amerikan Başkanı, 'Olmaz, bu işi bilen biri lazım. Sizde yoksa ben size vereyim' diyor. Peki, 'kimi vereceksin' diyorlar. Amerika'nın sanayi bölgesi Chicago, Detroit bölgesidir. Orada bir Türk otomobil sanayinin başkan yardımcısı, adı Cevat Sümer. Bunu hem bilgilendirmek için anlattım hem de 95'nci yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir insan olduğunu söylemek için söyledim. Cevat Sümer, Atatürk'ün Amerika'ya gönderdiği genç mühendislerden bir tanesi. Atatürk'ün ne kadar büyük bir adam olduğunu anladınız mı? Bin tane öğrenci göndermiş dünyanın her yerine"

Erdem'in bu sözleri salonu dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Vira Haber