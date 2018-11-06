Sahil Güvenlik Komutanı Kendir Ukrayna’da

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Petro Tsigikal, Kiev’de Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında Petro Tsigikal ve Ahmet Kendir, "Tüm Kuşakların Sınır Muhafızlarına" anıtına çiçek bıraktı.

Görüşme, ülkelerin hükümetlerarası anlaşma uyarınca deniz sınırlarının ve deniz ekonomik bölgesinde ekonomik çıkarların korunması alanında ikili işbirliğinin geliştirilmesi ve yoğunlaştırılmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Petro Tsigikal, “İşbirliğimizin düzeyinden çok memnunum. Kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmeye devam edeceğinden eminim.” dedi.

Toplantı sırasında taraflar, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bölgedeki durumu, risk değerlendirmesini ve Karadeniz bölgesinde yasa dışı faaliyetlerle mücadele bağlamında devam eden operasyonları görüştüler. Ayrıca, Karadeniz'de ortak eylemler yürütmede Ukrayna Devlet Sınırı Servisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliğinin yanı sıra işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler üzerinde duruldu.

Vira Haber