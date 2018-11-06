Sanmar, İtalya’ya 17'nci römorkörünü inşa ediyor

İtalya, römorkör ihracatında Sanmar için önemli bir pazar olmaya devam ediyor.

Sanmar, Rimochitori Napolitani firmasıyla Ramparts 2400 SX model, Boğaçay XXXV römorkörü için yeni inşa kontratı imzaladı.

Sanmar, aynı firmaya daha önce Ramparts 2200SX serisine ait 2 römorkör (Sırapınar V-Sırapınar VI) daha teslim etmişti. Yeni kontratla beraber Napoli Limanı’nda Sanmar üretimi 3 römorkör hizmet veriyor olacak.

Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanan RAmparts 2400SX model römorkör, nispeten büyük olan ve çekme gücü açısından daha güçlü makinelerin yerleştirilmesine olanak sağlayan gövdesiyle römorkör operatörleri tarafından çok tercih edilen bir model. Son iki senede 3 farklı İtalyan operatörü hizmet verdikleri büyük gemilerin ihtiyacını karşılayabilmek adına mevcut filolarını Boğaçay Sınıfı Ramparts 2400SX modeli ile büyütmüştü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sanmar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, “Daha önce römorkör teslim ettiğimiz römorkör operatörlerinin tekrar sipariş vermesi bizler için çok değerli. İtalyan müşterilerimiz bizim kalitemizden çok memnun. Aynı şekilde geçtiğimiz Ağustos ayında, 2013 senesinde 5 adet römorkör teslim ettiğimiz Norveçli Bugser og Berging firması ile de 6. römorkör için kontrat imzaladık. Mevcut müşterilerimizin yanı sıra, daha önce römorkör teslim etmediğimiz ülkelerle de yeni kontratlar imzalıyoruz. Geçtiğimiz hafta Letonya’da yerleşik PKL firması için inşa edilecek Sırapınar VIII römorkörünün ilk kaynak törenini gerçekleştirdik. Ülke ihracatına katkıd bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Vira Haber