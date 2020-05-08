Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Maske Zorunluluğu Getirildi

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında biraraya gelen Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs ile mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma ve 3 metre sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu getirdi.

Kaymakamlık tarafından yapılan Açıklamada, "Normalleşme süreci kapsamında ülkemizin gözbebeği konumundaki Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlenmenin artacağı ve bunun da bulaş riskini artıracağından bahisle, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan tüm kişilerin maske takmasını, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine, alınan bu tedbirlere uymayanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.