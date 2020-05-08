IMF’den 50 Ülkeye Mali Destek! Peki Listede Hangi Ülkeler Var?
Uluslararası Para Fonu (IMF) 189 üyesinin 50'sine Covid-19 pandemisi ile mücadele etmeleri için yaklaşık 18 milyar dolar acil mali destek sağlama kararı aldı.
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Geri kalan 50'den fazla ülkenin taleplerinin de ivedi şekilde değerlendirileceğini açıklayan IMF sözcüsü Gerry Rice, ayrıca IMF icra kurulunun Mısır tarafından talep edilen acil durum finansmanı ve stand-by kredisini 11 Mayıs'ta değerlendirmeye alacağını belirtti.
Konuşmasının devamında Rice, başvuruları beklemede olan ülkelerin hepsinin adını vermedi. Ancak kendisine yöneltilen sorulara cevap olarak şu anda Sri Lanka, Güney Afrika ve Zambiya'dan gelen taleplerin değerlendirme aşamasında olduğunu açıkladı.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, IMF, Ekonomi, Mısır
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