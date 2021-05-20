Tam Kapanma Deniz Canlılarına Nefes Oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerdeki genel izlenim için sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileri Aygün Şertmen ve Mehmet Alagöz ile dalış gerçekleştirdi.

YUMURTLAMA FIRSATI BULDULAR

Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kapanma olmadan önce balıkların zehirlendiğini görüntüledik. Şu anda o manzara yok. En azından balığın zehirlenmemesi bile büyük bir olay Antalya için. Kapanma döneminde kıyıda balık avcılığı da yapılmadı. Yakalanmayan anaçlar, şu anda yumurta bırakıyor. Bu bile denize katkıdır” dedi.

“PLASTİK BU YÜZ YILIN BAŞ BELASI”

Denizdeki kirlilikte insan elinin olduğuna da dikkati çeken Gökoğlu, “İnsanımızın duyarlı olması gerekiyor. Plastik bu yüzyılın baş belası. Çıkardığımız çöplerde pet şişe ve ambalaj yer alıyor. Açılma oldu ve vatandaşlar denize girmeye başladı. Vatandaşlarımız yediklerin içtiklerini yanlarında götürsün. Özellikle pet bardakların hepsi suyun içerisinde. Rüzgarla uçuyor ve denize giriyor. Bir kısmını aldık ama daha çok var. Bu kirliliği yapmasınlar” diye konuştu.

Vira Haber