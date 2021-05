UND'nin Seçim Yarışına 25 Hedefle Girecek

Türkiye karayolu taşımacılık sektörünün çatı kuruluşu Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) yeni yönetiminin seçileceği genel kurul toplantısı için tarih netleşti. Daha önce Mart 2020’de yapılması planlanan ancak pandemi koşulları nedeniyle ertelenen UND 40.Genel Kurulu, 2 Haziran’da yapılacak. Başkanlık için yarışacak iki adaydan biri olan ve ‘Birlikte Güçlüyüz Platformu tarafından desteklenen Plastnak Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çakmak ile başkan vekili adayı ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, yönetime gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları 25 öncelikli hedefini açıkladı. Uluslararası taşımacılığı hızlandıracak alternatif güzergahların belirlenmesi, geçiş belgesi sorunlarının çözülmesi, şoförlerin koşullarının iyileştirilmesi, dijitalleşme ve emisyonların azaltacak yanı sıra üye sayısının önemli oranda artırılması bu hedefler arasında yer alıyor.

“Türkiye’yi gezerek sorunları tespit ettik”

2020 yılında kurulan Birlikte Güçlüyüz Platformu, Nisan 2021’de düzenlediği basın toplantısında başkan adayı olarak Fevzi Çakmak’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Fevzi Çakmak’ın seçimlerdeki tek rakibi ise seçimlere yeniden aday olduğunu açıklayan UND’nin mevcut başkanı Çetin Nuhoğlu olacak. Fevzi Çakmak, salgın nedeniyle bir yılı aşkın süredir gerçekleştirilemeyen seçimleri beklemeden ekip olarak sektör adına çalışmaya başladıklarını vurguladı. Yaklaşık 25 temsilcinin olduğu bir çalışma gurubu oluşturdukları bilgini veren Çakmak, “Pandemi nedeniyle uzayan bu süreç boyunca, uluslararası taşımacılığın yoğun olduğu tüm bölgelerde meslektaşlarımızla sürekli fikir alışverişinde bulunduk, nakliyecilerin sorunları tespit ederek, bu sorunlara yönelik çözümler geliştirmek için çalıştık” dedi.

“UND’de artık bir değişim şart”

Ali Çiçekli de bu süre boyunca sektörden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını, 200’e yakın sektör temsilcisinden destek mesajları geldiğini ifade etti. Çiçekli, nakliyecilerin ezici bir çoğunluğunun UND’de artık bir değişim istediğini öne sürerek, “UND’nin kurumsallıktan uzaklaştığını ve taşımacıların UND’den sektörel çözüm konusundaki beklenti umutlarının azaldığını net şekilde fark ettik. Üyelerin derneğe aidiyet duygusunun da iyice azaldığını gözlemledik. Öyle ki, 3 bin 200 civarında derneğe asil üye olabilecek yetki belgeli (C2-L2) firma varken, bugün bu sayı sadece bin civarında. Ve mevcut üyelerin yarısından daha az kısmı ancak aidat ödüyor. Yani mevcut üyelerin bile yarısından çoğu pasif üye durumuna düşmüş. Bu durum, sektörümüz adına düşündürücü ve üzücü. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 40’a yakınını taşıyan ve sektörün yegâne meslek kuruluşu olan UND bu durumda olmamalı” diye konuştu.

“Çetin Başkan sözünü tutmadı”

Ali Çiçekli, seçimi kazanmaları durumunda bir kişinin dernek yönetiminde en fazla iki dönem başkanlık yapabilmesine yönelik tüzük değişikliği yapacaklarına dikkat çekerek, “Sayın Çetin Nuhoğlu 2001-2017 arasında toplam 6 yıl ve 3 dönem başkanlık yaptı. 2013'te Çetin bey kendi koyduğu iki dönem kuralını kaldırarak ve genel kurulda tekrar bir tüzük değişikliği yaptırarak iki dönem kuralını kendisi kaldırtmış oldu. 2017 Genel Kurul’u yaklaştığında bir daha aday olmayacağını söyledi. Ancak her nasılsa üzerimde aday olmam yönünde baskı var diyerek yeniden aday oldu. Sözünü tutmadı. Şimdi yine aday ” diye konuştu.

Özerk lojistik merkezleri kurulacak, Çatalca’daki atıl arazi TIR Parkı olacak

1- Kurumsallığı pekiştirmek adına UND başkanlık süresini iki dönemle sınırlandıracağız. Ayrıca her genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinin 2/3’ü yenilenecek ve adayların 3/4’ü bölgesel tüm üyelerin katılacağı bir ön seçimle belirlenecek.

2- İlk 6 ayda tüm sektörün katılımıyla Ortak Akıl Çalıştayı yapıp, sektörün gelecek tasarımını planlayacağız.

3- Herhangi bir nedenle dernekle ilişiğini kesmiş üyelerimizi yeniden kazanmak için çalışacak ve bu üyelerimizin önemli bir kısmını en geç bir yıl içinde yeniden üye yapacağız.

4- Bugüne kadar derneğe hiç üye olmamış meslektaşlarımıza yönelik kampanya yapacağız..

5- Her 6 ayda bir dernek gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde içeren ‘Hesap Raporu’nu tüm üyelerimizle paylaşacağız.

6- Sektörün kalifiye sürücü ihtiyacını karşılamak için hazırladığımız programları hayata geçireceğiz.

7- Kamuoyunda ‘sürücü davaları’ olarak bilinen, işveren-sürücü uyuşmazlığını gidermek için UND çatısı altında Sürücü Çalışma Grubu kuracak ve ortak uzlaşı ile yeni bir modeli hayata geçireceğiz.

8- Sürücülerin çalışma hürriyeti hakkını sınırlayan Schengen vizesine ulaşımı kolaylaştırıp yurt dışında kalış süresini artıran vize teminini sağlamak üzere, tüm AB’de ses getirecek bir etkinliği en kısa sürede hayata geçireceğiz.

9- Yönetim kurulu toplantılarını her ay bir bölgemizde gerçekleştireceğiz.

10- Alo UND Çağrı Merkezi’ni kurup üyelerimizin 7/24 ilgili kişiye ulaşarak konusuyla ilgili çözüm bulmasına yardımcı olacağız.

11- Her yıl UND Başarı ve Onur Ödülleri’nin verileceği bir yarışma düzenlenecek. 12- Yılda en az 6 kez ve farklı konularda uzmanların katılacağı UND Konferansları düzenlenecek ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. 13- En son 2001'de yapılan Müşteri Memnuniyet Anketi, en geç 3 ay içerisinde yapılacak ve iki yılda bir tekrarlanacak.

14- İklim değişikliği nedeniyle yaklaşan yasal düzenlemelere karşı üyelerimizin bilinçlendirilerek korunması ve gerekli önlemlerin alınması için çalışmalar yapılacak ve üyelerimizin karbon ayak izi ölçülerek düşürülmesi için çalışmalar yapılacak.

15- Araçlarımızın yoğunlukla ceza yediği yurt dışındaki bölgelerde yerel otoritelerle koordineli çalışacak UND temsilcilikleri ihdas edeceğiz.

16- UND’nin atıl durumda olan yaklaşık 110 dönüm olan Çatalca’daki arazisini, sektör yararına olacak şekilde ‘Lojistik Park’ olarak düzenleyeceğiz.

17- İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında UND koordinatörlüğünde birer adet özerk Lojistik Merkezi kurulması çalışmalarına başlayacağız, bu modeli lojistiğin yoğun olduğu diğer illerimize yayacağız.

18- Alternatif güzergahlar ve Ro-Ro hatları kurulması için çalışacağız.

19- Dijital dönüşüm için üyelerimize ‘teknoloji danışmanlığı’ desteği verilecek. 20- Üyelerimiz, uluslararası ve ulusal fuarlarda açılacak, UND stantlarında kendi tanıtımını yapabilecek ve UND tarafından temin edilen indirimli fiyattan müşterilerinin takip ettiği sektörel dergilere reklam verebilecek.

21 Yeşil Pasaport alımı için ‘UND Üyeliği ile UND onayının yeterli olması’ için kamu ile ortak çalışma ve işbirliği yapılacak.

22- C2 Yetki Belgesi’nin tüm karayolu taşımacılığı ile lojistik ve organizasyonu yapabilecek yeterlilikte olması için hazırlanmış taslağı bakanlığa sunup, düzenlemenin bu dönem içinde yapılması için etkin çalışacağız.

23- UND Sektör Raporu her sene düzenli şekilde yayınlanacak.

24- Ülkemizin Lojistik Performans Endeksi (LPI) notunu ve sırasını yükseltmek için kamu, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinden oluşan bir Teknik Çalışma Ekibi kurulacak.

25- Genç UND’ye ulusal ve uluslararası hüviyet kazandırmak amacıyla dernek himayesi altında, misyon, vizyon ve hedefl eri ile ayrı bir yönetim ve organizasyonu olan kurumsal yapı haline getireceğiz.

Eski başkanlardan Nuhoğlu’na 'adaylıktan çekil' çağrısı

UND eski başkanları Tamer Dinçşahin ve Ruhi Engin Özmen ile RODER eski başkanı Necmi Çobanoğlu, UND Başkanı Çetin Nuhoğlu'na mektup gönderdi. Eski başkanlar bu gelişmeyi yazılı bir basın açıklamasıyla duyurdu: “Derneğimizin 2003 yılında yapılan UND Genel Kurulu’nda, 'bir başkanın iki dönemden fazla başkanlık yapmaması' ilkesel olarak kabul edilerek tüzüğe koyulmuştu. Her nasılsa bu madde sonradan tüzükten kaldırıldı. Derneklerin ve sektörlerin gelişimi için her zaman değişime ihtiyaçları vardır. Bu bilinçle, 15 yıl derneğimizin başkanlığını yapan Sayın Ömer Çetin Nuhoğlu’ndan yeniden aday olmayarak değişimin önünü açmasını, kendisine rica ettik. Ancak adaylıktan vazgeçmeyeceğini öğrendik. Sayın Nuhoğlu’na bir kez daha seslenerek yeni dönemde aday olmamasını rica ediyoruz.” Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul da DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, “Türkiye’de koltuklara yapışmak ve bırakmamak gibi bir adet var. Herkes kendisinden başka kimsenin o koltuğa layık olmadığını düşünüyor. Çetin Bey, ilk seçime girdiğinde Saff et Ulusoy Beye söylediklerini şimdi kendi yapıyor. Çetin Bey’in yeniden aday olamasını üzüntüyle karşılıyoruz” dedi. Elmas Grup Yönetim Kurulu Başkanı E. Cemal Elmasoğlu da seçimlerde Birlikte Güçlüyüz ekibini destekleyeceğini açıkladı. UND Başkanı Çetin Nuhoğlu ise basına verdiği bir demeçte, üyelerden gelen talepler doğrultusunda yeniden aday olduğunu vurgulayarak, “Seçim süreci doğal bir süreç. Herkes aday olabilir. Ben bu ‘tutkulu muhalifl eri’ 3 gruba ayırıyorum: Kırgın olanlar, kartvizit meraklıları ve kişisel menfaat güdenler. Beni asıl rahatsız eden üçüncü gurup. Sadece kişisel menfaat içinde olanlar. Bu dernek bu insanlara izin vermez” dedi.

Kaynak: Aysel Yücel - Dünya