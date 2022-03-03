Tamer Kıran 2021 Yılı Bilançosu ve Kesin Hesabıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Bir yandan kanunlarla İMEAK Deniz Ticaret Odası’na yüklenen kamusal nitelikteki görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirirken diğer yandan üyelere en iyi şekilde hizmet vermenin ve Oda faaliyetlerini etkili ve verimli bir şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Tamer Kıran, bütçeyi hazırlarken ve uygularken 3 önemli ilkeleri olduğunu; bu ilkelerin şeffaflık, üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda imkanlar sunmak ve bu hizmetleri yaparken tasarruf ilkelerini gözetmek olduğunu kaydetti.

İMEAK DTO’nun en değerli eseri olarak nitelendirdiği Piri Reis Üniversitesi ve vakfedeni Türk Deniz Eğitim Vakfı’na bütçe imkanları nispetinde desteğe devam ettiklerini aktaran Tamer Kıran, “Odamız yıllık gelirinin yüzde 36’sı oranında kalarak 83 milyon 500 bin TL bağışta bulunduk. Bundan başka ülkemizde mevcut denizcilikle ilgili tüm okullarımıza talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamaya bütçe imkanlarımız çerçevesinde devam ettik. Ayrıca devletimiz tarafında düzenlenen kapmanyalara katkıda bulunduk, odamıza denizcilikle ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinden gelen talepleri titizlikle inceleyip uygun olanlara yine bütçe imkanlarımız çerçevesinde bağış, yardım ve sponsorluklar şeklinde katkı sağladık. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl 91 ayrı kurum ve kuruluşa toplam 15 milyon 613 bin 777 TL katkı sağladık” diye konuştu.

Son olarak İMEAK DTO’nun hizmet binaları ile ilgili çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kıran, şöyle konuştu: “Her şubemizin odamıza yakışır bir hizmet binasına sahip olması için gayret gösteriyoruz. 2019 yılında Bodrum şube, 2020 yılında Aliağa Şubesi hizmet binalarını satın almıştık. Yine İzmir Şubesinin inşaat çalışmaları planlandığı şekilde devam etmektedir. İnşallah bu yıl temmuz ayında bu binamızın da açılışını gerçekleştireceğiz. 2021 yılında ise Kocaeli ve Fethiye şubeleri binalarımızı sizlerin onayı ile satın aldık. Şu anda Kocaeli şubemiz bu binada hizmet vermektedir. Fethiye’deki bina ile ilgili tadilat ve teşrifat çalışmalarımız devam ediyor. Fethiye şube binamızı da bu yıl yaz aylarında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.”

Vira Haber