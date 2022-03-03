TÜRKLİM'den İMEAK DTO'ya Ziyaret

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdemir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’a nezaket ziyaretinde bulundu.

2 Mart Çarşamba günü odanın genel merkezinde gerçekleştirilen ziyarete TÜRKLİM Başkanı Aydın Erdemir’e Başkan Yardımcısı Turgay Gür ve Yönetim Kurulu üyesi Berzan Avcı eşlik etti.

TÜRKLİM’in halihazırda İMEAK Deniz Ticaret Odası üyesi ve aynı zamanda DTO çatısı altındaki bir kuruluş oldu ifade eden Erdemir, bütün koordinasyonlarını ve ilişkilerini DTO ile birlikte yaptıklarını söyledi. Başkanlığa Tamer Kıran’ın seçilmesinden bu yana özel kuruluşlar ve onlarla olan koordinasyona çok önem verdiğine dikkat çeken Erdemir, her şeyi birlikte yürüttüklerini dile getirerek, “İMEAK DTO Başkanımız Tamer Kıran ile zaman zaman yan yana gelir, gündemlerimiz konusunda istişare ederiz. Bundan dolayı da gayet mutlu ve memnunuz. İMEAK DTO özellikle son yıllarda birçok konuda bürokrasi veya yönetenlerle olan ilişkilerinde oldukça başarılı. Hem ülke lehine hem sektörümüzün lehine çok önemli adımların atıldığını görüyoruz. Bunu da birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Tamer Kıran ise denizcilik sektörüne faydalı işler yapmaya devam edeceklerini kaydederek, “Bir önceki TÜRKLİM Başkanı ile güzel bir ivme yakalamıştık, Erdem başkan ile de artarak devam eden bir ivme yakaladık. Çok memnunum. Hem limancılık sektörüne hem de denizcilik sektörüne layık güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber