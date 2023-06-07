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  3. Tamer Kıran, Nor-Shipping 2023 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nı Ziyaret Etti
Tamer Kıran, Nor-Shipping 2023 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nı Ziyaret Etti

Tamer Kıran, Nor-Shipping 2023 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nı Ziyaret Etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 6 Haziran Salı günü, Oslo’da düzenlenen Nor-Shipping 2023 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nı ziyaret etti.

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Ziyarete, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Akartaş, Orhan Gülcek, Barış Dillioğlu, Ahmet Can Bozkurt, Barış Türkmen, Emre Doruk, İsmail Görgün ve Meclis Üyeleri Ersoy Eroğlu, Nihat Sarayönü ile Ümit Sandıkçı katıldı.

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Başkan Tamer Kıran, fuar vesilesiyle Norveç Armatörler Birliği Genel Müdürü Helene Tofte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra, Oslo Büyükelçisi Gülin Dinç ile birlikte stantları ziyaret etti, bilgi alışverişinde bulundu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçisi Suat Hayri Aka, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven de Heyete eşlik etti.

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İMEAK DTO Heyeti fuarın ardından, Oslo Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyona iştirak etti.

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Kaynak: Deniz Ticaret Odası

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