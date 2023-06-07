Aydın Açıklarında 58 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı;

'05 Haziran 2023 tarihinde saat 12.15’te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.'

Vira Haber