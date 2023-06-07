Kolombiya'da Gemi ve Uçak Alımında Rüşvet İddiası

Twitter hesabındaki paylaşımında, İtalyan basınında çıkan haberlere değinen Petro, "Bir İtalyan şirketi ile önceki hükümetin üst düzey yetkilileri arasında donanmanın askeri teçhizatının satın alımıyla ilgili 80 milyon dolarlık rüşvet dağıtımı yapıldığı söyleniyor. İtalyan savcılığı hareket geçti." ifadesini kullandı.

Petro, İtalya'da başlayan rüşvet iddiaları soruşturmasının Kolombiya'da da başlatılmasını savcılıktan talep etti.

Askeri teçhizatın satın alımında ismi geçen eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez, suçlamalarla ilgisi olmadığını belirterek, "Ne İtalya'da eski Başbakanlardan Massimo D'Alema aleyhindeki skandalla ne de askeri teçhizat alımıyla alakalı bilgim var." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da eski Başbakanlardan Massimo D'Alema ve İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo'nun eski üst yöneticisi (CEO) Alessandro Profumo hakkında Kolombiya'ya askeri uçak, denizaltı ve gemi satışıyla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, D'Alema ve Profumo'nun Roma'daki ev ve ofislerinde arama yapıldığı aktarılmıştı.

Soruşturmanın özellikle İtalya'nın Leonardo firmasının ürettiği M346 eğitim jeti ile Fincantieri'nin ürettiği korvetler ve denizaltıların Kolombiya'ya satışıyla alakalı olduğu bilgisi belirtilmişti.

Haberde, savcıların, söz konusu planlı satış anlaşmasının, İtalyan ile Kolombiyalı taraflar arasında eşit olarak pay edilecek toplam 80 milyon avroluk bir komisyonu içerdiğinden şüphelendiği ayrıca bunun Kolombiya'daki olası alıcılarından birinin eski Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanı Yardımcısı Lucia Ramirez olabileceği iddiası üzerinde durduğu vurgulanmıştı.

Bununla beraber, tarafların parayı nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşamadıkları için satışın gerçekleşmediği de haberlere yansımıştı.

Vira Haber