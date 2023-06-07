Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler anısına Türkiye'nin dört bir yanında çelenk bırakıldı.

Samsun

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'te Dülükbaba Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi. Parktaki gölete çelenk ve karanfil bırakıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de Dünya Çevre Günü kapsamında dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Porsuk Çayı'na çelenk bırakıldı.

Antalya

Antalya'da denize saygı çelengi bırakıldı. Antalya Valiliği koordinesinde çevre bilincinin artırılması ve çevrenin korunmasına dikkati çekmek amacıyla Antalya Yat Limanı'nda etkinlik düzenlendi.

Trabzon

Trabzon'da, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında dalgıçlar denizde dip temizliği yaptı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Ganita mevkisinde düzenlenen etkinlikte, Vali İsmail Ustaoğlu, Abdullah Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğrencileriyle Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısında denize çelenk bıraktı.

Van

Van'da düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, depremlerde hayatını kaybedenler anısına Van Gölü'ne çelenk bırakıldı.

Artvin

Tokat

Tokat Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Yeşilırmak'a çelenk bıraktı.

Çanakkale

Diyarbakır

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç adamlar Dicle Nehri'nde temizlik çalışması yürüttü. Organik malzemelerden yapılan çelenk, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına nehre bırakıldı.

Vira Haber