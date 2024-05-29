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Tamer Kıran, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

Tamer Kıran, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ile Mersin Deniz Ticaret Odası'nı Ziyaret Etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 28 Mayıs 2024 Salı günü, Mersin Erdemli’de bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nü (ODTÜ-DBE) ziyaret etti.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizlerde araştırma yapmak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek amacıyla kurulan Enstitü’nün Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu’ndan çalışmaları hakkında bilgi aldı, Oda ile işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete, İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu da katıldı.
Bu ziyaretin ardından Tamer Kıran ve Kemal Kutlu, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu’nu da ziyaret etti.

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Vira Haber

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