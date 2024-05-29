Kılavuz Kaptanlar Haftası Kapsamında “Gemi İnsanı Transfer Paneli” Düzenledi

Panelin moderatörlüğünü Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç üstlendi. Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk, panel açılışında yaptığı konuşmada “Gemi insanı transferini çok önemsediğimiz için bu sene bir ilki gerçekleştirdik. Hem İstanbul’da hem de İzmir’de aynı başlık altında farklı panelistler ve moderatörlerle iki ayrı panel düzenleyeceğiz. Amacımız, gemi insanı transferinin önemini ülkemiz gündemine oturtmak” dedi.

Konuşmasına “Kılavuz Kaptanlar Derneği’nin 15’inci yılını kutladığı bu programın, sektöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Panelde yer alan çok değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı ise İstanbul limanlarında ve kıyılarında güvenli geçişlerin sağlanması, deniz trafiğinin güven altına alınması ve rıhtımların kontrolsüz işgaline karşı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. İstanbul’un kıyılarında gelişigüzel teknelerin, gemilerin park etmesi ve bağlanması ile ilgili sorunların çözümü için çalışmaların devam ettiğini; bu çalışmaların tüm ilgili kurum ve kuruluşlar ile sahadaki akademisyenlerin desteğiyle sürdürüldüğünü vurguladı.

Dr. Kaptan Ali Cömert, transfer kazalarının önlenmesine ilişkin kılavuzluk teşkilatlarına düşen görevleri anlatarak kılavuzluk teşkilatlarının, transferler sırasında güvenlik standartlarının sağlanması ve kazaların önlenmesi konusunda daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti. Av. Kaptan Cahit İstikbal, kılavuz kaptan transfer düzeneklerine ilişkin düzenleyici kurallar ve tartışmalı alanları ele aldı. İstikbal, Transfer düzeneklerinin güvenliği için belirlenen düzenleyici kuralların güncellenmesi ve mevcut tartışmalı konuların çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Av. Dr. Çağlar Coşkunsu, gemi insanı transferlerinde yaşanan kazaların hukuki yönden incelenmesi üzerine sunum yaptı. Coşkunsu sunumunda kazaların hukuki sorumluluğunun belirlenmesi ve bu süreçte yasal düzenlemelerin nasıl uygulandığının incelenmesi gerektiğini söyledi. Kaptan. R. Ufuk Teker, P&I Sigortası kapsamında personel teminatı ve tazminat hesaplamaları konusunda bilgi verdi. Teker, Türk P&I'nın kapsamı ve acente botları ile kılavuz botları üzerinden taşınan personelin teminat durumu hakkında detaylı bilgiler sundu.

Panelin sonunda soru-cevap bölümü yapılarak panelistlere plaket takdim edildi.

Vira Haber