Deniz Turizminde Bereketli Bir Sezon Bekleniyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu sezon deniz turizmi sektörünün, ülke turizm hedefine ve ekonomiye önemli destek vereceğini belirterek, “Bölgemizin deniz turizminde çok fazla imkân ve kabiliyeti var. Bunu değerlendirmek için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Argun Gündüç başkanlığında toplanan İMEAK DTO İzmir Şubesi’nin Mayıs ayı Meclis Toplantısı’nda konuşan Öztürk, “Mayıs ayında ana gündemimiz deniz turizmi oldu. Sezonun açılması ile Yönetim Kurulu olarak Çeşme ve Kuşadası’nda protokol ziyaretleri ile üye toplantıları gerçekleştirdik. Özdere ve Didim’e de ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu sezon gerçekten büyük bir beklenti içerisindeyiz. 60 milyar dolar turizm geliri beklentimiz söz konusu. Bunun neredeyse 15 milyar dolarının deniz turizminden elde edileceğini öngörüyoruz. Bölgemizin deniz turizminde çok fazla imkân ve kabiliyeti var. Bunu da değerlendirmek istiyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu.

Limanlar Yolcu Gemileriyle Canlanıyor

Kruvaziyer turizminde yaşanan canlanmayı, tüm limanlarda görmeye başladıklarını belirten Öztürk, şöyle devam etti: “İzmir Limanı’na 12 gemi ve 22 binden fazla yolcu geldi. 425 yolcu da İzmir’den biniş yaptı. Sezon sonuna kadar 56 gemiyi daha İzmir Limanımızda göreceğiz. MSC Divina gemisi her pazartesi günü düzenli olarak İzmir Limanı’na uğruyor. Eski günlerdeki gibi limandaki canlılığı tüm şehirde hissetmeye başladık. Türkiye’nin en büyük kruvaziyer limanı olan Egeport Kuşadası’na Mayıs ayında şu ana kadar 62 gemi 75 bin yolcu geldi. Çeşme aynı zamanda home-port olmayı başardı. 30 Mayıs’tan itibaren Çeşme çıkışlı bir gemi ile sezon boyunca Ege Adaları turları gerçekleştirilecek. Özellikle kapıda vize desteği ile bu trafiğin iyi olacağını gösteriyor. Ulusoy Çeşme Limanı’na bu sezon 103 seferde 59 bin yolcunun gelmesi planlanıyor. Kapıda vize uygulamasında yaşanan çeşitli aksaklıklara rağmen, Kurban Bayramı öncesi ülkemiz kıyıları ile Yunan adaları arasında turizm hareketi artarak devam ediyor. İzmir Limanı’ndan haftanın iki günü Midilli’ye sefer düzenleyen İzdeniz’in bu faaliyetini iyi kullanmak gerektiğini düşünüyorum” .

Küresel ekonomideki gelişmelere değinen Öztürk, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına dikkat çekti. Öztürk, “ABD Başkanı Joe Biden Çin yapımı elektrik araçlara ve bazı ürünlere ilave gümrük vergisi getirdi. Çin ise artan üretim kapasitesi ile dünya ekonomisini domine etmeye devam ediyor. Çin, Belgrat/Budapeşte Tren Projesi gibi yatırımlarla Kuşak/Yol Projesi’ni büyütüp, ürünlerini Avrupa’ya ulaştıracak yeni yollar tasarlıyor” dedi.

İzmir Limanlarının Payı Yüzde 17’ye Yükseldi

Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik ticari saldırılar nedeniyle Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi sayısının durma noktasına geldiğini, boş konteyner pozisyonlamasındaki sıkıntıdan dolayı Uzakdoğu limanlarındaki sıkışıklık yaşanmaya başladığını belirten Öztürk, “Sonuçta konteyner taşıma kapasitelerinde ortaya çıkan daralma nedeniyle navlunlar hızla yükseliyor. Geçen hafta Dünya Konteyner Navlun Endeksi yüzde 16 oranında arttı. 25 Nisan’da 3.056 dolar olan Şangay-Rotterdam hattındaki spot navlunlar, geçen hafta 5 bin dolara kadar yükseldi. Spot konteyner navlunlarındaki artış oranı bir ay içinde yüzde 63’e ulaşmış vaziyette” diye konuştu.

Öztürk, şunları söyledi: “Ülkemiz limanlarında ilk 4 ayda elleçlenen konteyner 4,5 milyon TEU’ya yaklaştı. İzmir Limanlarının Ocak/Nisan döneminde konteyner elleçleme performansı ise yüzde 27 arttı. İzmir Limanları 762 bin TEU ile toplam yükün yüzde 17’sini elleçledi. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in, üretim merkezlerini limanlara bağlayacak yatırımların öncelikli olacağı açıklamasını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun yük taşımacılığına yeniden açıldığı müjdesini memnuniyetle karşılıyoruz. Son günlerde Anadolu’nun Eskişehir, Kayseri, Isparta, Denizli gibi önemli imalat ve ihracat merkezlerinin limanlara ulaşmakta sıkıntı yaşadıkları yönünde haberlerin dikkatle üzerinde durulması gerekiyor. Örneğin yük ve yolcu taşıyan Mersin-Adana demiryolu hattı, Yüksek Hızlı Tren Projesi nedeniyle iki yıl boyunca kapalı olacak. Yıllardır üzerinden konuştuğumuz, limanlara doğrudan bağlantıyı kolaylaştıracak Kemalpaşa Lojistik Merkezi projesi ise henüz hayata geçmedi. Türkiye’nin önemli bir lojistik merkez olarak konumlanması ve sanayimizin rekabet gücünün artması için demiryollarının ve bağlantı yollarının tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Enflasyonist koşullarda, döviz kurunun yatay seyrettiği bir dönemde ihracatçımıza ve ülkenin ihracatına en azından lojistik performansımızı yükselterek bir avantaj sunabilmeliyiz”.

Toplantıda, İzmir Tersanesi Komutanlığı’ndan Mühendis Üsteğmen Fatih Tokgöz, Alaybey Tersanesi’nde verilen hizmetler hakkında Meclis Üyelerine bilgi verdi.

Vira Haber