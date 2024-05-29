TURMEPA 30. Yılında Aynı Yönetimle Yola Devam Dedi

Yapılan tüzük değişikliği ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayısı 1’den 2’ye çıkarıldı. Genel Kurul’un hemen ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Başkan Yardımcılığı görevine İbrahim Yazıcı devam ederken, diğer Başkan Yardımcısı ise Turgut Konukoğlu oldu. Sekreter Üyelik görevine de Şükran Güzeliş seçildi. TURMEPA Yönetim Kurulu iş dünyasından 17 isim ve 3 denetim kurulu üyesi birlikte 30. yılında da yoluna güçlü adımlarla devam ediyor.

Ülkemizin denizleri ve su kaynaklarını korumak amacıyla 1994 yılında kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00’de Koç Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantı, yeterli katılımcı üye sayısına ulaşılmasının ardından açıldı. Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve üyelerinin katıldığı toplantıda öncelikle Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Başkanı olarak TURMEPA üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit seçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu şunları söyledi: “30 yıl önce başlayan misyonumuz, daha mavi bir gelecek yeşil bir Türkiye idi. Gurur duyacağımız iş birlikleriyle pek çok başarı elde ettik. Uluslararası çalışmalarla örnek olacak işler yapıyoruz. Bir avuç deniz sevdalısının açtığı bu yolda şimdi kocaman bir aile olduk. Ülkemiz için çözüm modelleri geliştiriyoruz ve sorunları tespit edip bunula ilgili projeler geliştiriyoruz. Denizlerimizi kamuoyunun gündeminde tutuyoruz. Bakanlıklarla, özel sektörle, sivil toplumun gücünü birleştiriyoruz. Her yıl kurumsal onlarca yeni firmayı yanımızda görmek hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Aynı noktada aynı amaç için nefesimizi korumak için herkesi mücadelemize dahil ediyoruz. Bizimle bu yolda birlikte yürüyen tüm deniz dostlarına, tüm sponsor ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz.”

Ardından derneğin Genel Müdürü Semiha Öztürk tarafından 2023 yılı faaliyetleri ve bütçesi sunuldu. 2023 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliği ile onaylandı. 2023 yılı için yönetim ve denetim kurulları ibra edildi ve 2023 yılı faaliyet programı ile bütçesi de kabul edildi. Daha sonra derneğin 2024 yılı ilk beş aylık faaliyetleri ve 2024 yılı bütçesi üyelere sunularak oy birliğiyle onaylandı.

Sonrasında 2024-2027 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Açık şekilde gerçekleştirilen oylama sonucunda Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Asil ve Yedek Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle seçildi. Dernek tüzüğüne göre üç yıllığına belirlenen Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

RAHMİ M. KOÇ

ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ

TEZCAN YARAMANCI

İBRAHİM YAZICI

TURGUT KONUKOĞLU

HUGH JONATHAN BOAG BEARD

ALDO KASLOWSKİ

ALİ ÜLKER

DİANE ARCAS GÖÇMEZ

ERDAL BAHÇIVAN

EŞREF MEHMET CERRAHOĞLU

PELİN AKIN ÖZALP

TAMER KIRAN

ŞÜKRAN GÜZELİŞ

VERA BULGURLU

ALİ GÜRÜN

MEHMET YILMAZ ULUSOY

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

RECEP DÜZGİT

RECAİ HAKAN ŞEN

SEMİH DENİZ

TEOMAN YELKENCİOĞLU

Denetim Kurulu Asil Üyeler

AHMET BEDRİ İNCE

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

HAKAN KARACA

GÖKHAN DİZEMEN

TÜLİN TAŞELİ

Genel Kurul toplantısının hemen ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, dernek tüzüğü gereği görev dağılımı üyeler arasında yapıldı. Buna göre Şadan Kaptanoğlu yeni dönemde de TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürürken oy birliğiyle alınan kararla görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Genel Kurul’da onaylanan tüzük değişikliğine göre bugüne kadar 1 olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayısı 2’ye çıkarıldı. Başkan Yardımcılığı görevine İbrahim Yazıcı devam ederken, diğer Başkan Yardımcısı ise şu ana kadar Sekreter Üye görevini üstlenmiş olan Turgut Konukoğlu oldu. Sekreter Üyelik görevine ise Şükran Güzeliş seçildi.

Yönetim Kurulu Başkanı – Şadan Kaptanoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İbrahim Yazıcı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Turgut Konukoğlu

Sekreter Üye – Şükran Güzeliş

Sayman Üye – Jonathan Beard





Vira Haber