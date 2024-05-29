TURMEPA 30. Yılında Aynı Yönetimle Yola Devam Dedi
DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 23 Mayıs’ta gerçekleştirilen 32. Olağan Genel Kurulu’nda, 2016 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Şadan Kaptanoğlu yeniden başkan seçildi.
Yapılan tüzük değişikliği ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayısı 1’den 2’ye çıkarıldı. Genel Kurul’un hemen ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. Buna göre Başkan Yardımcılığı görevine İbrahim Yazıcı devam ederken, diğer Başkan Yardımcısı ise Turgut Konukoğlu oldu. Sekreter Üyelik görevine de Şükran Güzeliş seçildi. TURMEPA Yönetim Kurulu iş dünyasından 17 isim ve 3 denetim kurulu üyesi birlikte 30. yılında da yoluna güçlü adımlarla devam ediyor.
Ülkemizin denizleri ve su kaynaklarını korumak amacıyla 1994 yılında kurulan DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın 32. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.00’de Koç Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantı, yeterli katılımcı üye sayısına ulaşılmasının ardından açıldı. Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve üyelerinin katıldığı toplantıda öncelikle Divan Kurulu seçimi yapıldı. Divan Başkanı olarak TURMEPA üyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Recep Düzgit seçildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu şunları söyledi: “30 yıl önce başlayan misyonumuz, daha mavi bir gelecek yeşil bir Türkiye idi. Gurur duyacağımız iş birlikleriyle pek çok başarı elde ettik. Uluslararası çalışmalarla örnek olacak işler yapıyoruz. Bir avuç deniz sevdalısının açtığı bu yolda şimdi kocaman bir aile olduk. Ülkemiz için çözüm modelleri geliştiriyoruz ve sorunları tespit edip bunula ilgili projeler geliştiriyoruz. Denizlerimizi kamuoyunun gündeminde tutuyoruz. Bakanlıklarla, özel sektörle, sivil toplumun gücünü birleştiriyoruz. Her yıl kurumsal onlarca yeni firmayı yanımızda görmek hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüzü gösteriyor. Aynı noktada aynı amaç için nefesimizi korumak için herkesi mücadelemize dahil ediyoruz. Bizimle bu yolda birlikte yürüyen tüm deniz dostlarına, tüm sponsor ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz.”
Ardından derneğin Genel Müdürü Semiha Öztürk tarafından 2023 yılı faaliyetleri ve bütçesi sunuldu. 2023 yılına ait yönetim ve denetim kurulu raporları oy birliği ile onaylandı. 2023 yılı için yönetim ve denetim kurulları ibra edildi ve 2023 yılı faaliyet programı ile bütçesi de kabul edildi. Daha sonra derneğin 2024 yılı ilk beş aylık faaliyetleri ve 2024 yılı bütçesi üyelere sunularak oy birliğiyle onaylandı.
Sonrasında 2024-2027 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimine geçildi. Açık şekilde gerçekleştirilen oylama sonucunda Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Asil ve Yedek Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle seçildi. Dernek tüzüğüne göre üç yıllığına belirlenen Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
RAHMİ M. KOÇ
ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ
TEZCAN YARAMANCI
İBRAHİM YAZICI
TURGUT KONUKOĞLU
HUGH JONATHAN BOAG BEARD
ALDO KASLOWSKİ
ALİ ÜLKER
DİANE ARCAS GÖÇMEZ
ERDAL BAHÇIVAN
EŞREF MEHMET CERRAHOĞLU
PELİN AKIN ÖZALP
TAMER KIRAN
ŞÜKRAN GÜZELİŞ
VERA BULGURLU
ALİ GÜRÜN
MEHMET YILMAZ ULUSOY
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
RECEP DÜZGİT
RECAİ HAKAN ŞEN
SEMİH DENİZ
TEOMAN YELKENCİOĞLU
Denetim Kurulu Asil Üyeler
AHMET BEDRİ İNCE
Denetim Kurulu Yedek Üyeler
HAKAN KARACA
GÖKHAN DİZEMEN
TÜLİN TAŞELİ
Genel Kurul toplantısının hemen ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, dernek tüzüğü gereği görev dağılımı üyeler arasında yapıldı. Buna göre Şadan Kaptanoğlu yeni dönemde de TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürürken oy birliğiyle alınan kararla görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
Genel Kurul’da onaylanan tüzük değişikliğine göre bugüne kadar 1 olan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sayısı 2’ye çıkarıldı. Başkan Yardımcılığı görevine İbrahim Yazıcı devam ederken, diğer Başkan Yardımcısı ise şu ana kadar Sekreter Üye görevini üstlenmiş olan Turgut Konukoğlu oldu. Sekreter Üyelik görevine ise Şükran Güzeliş seçildi.
Yönetim Kurulu Başkanı – Şadan Kaptanoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – İbrahim Yazıcı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Turgut Konukoğlu
Sekreter Üye – Şükran Güzeliş
Sayman Üye – Jonathan Beard
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.