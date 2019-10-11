Tamer Kıran: Sektörü zor günler bekliyor

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen UTİKAD Zirve 2019 - İleri'ye Dönüşüm konferansı yapıldı.

Lojistik sektörünün dijitalleşme ve teknolojiye olan ihtiyacı hakkında uzmanlar tarafından görüşler ve öneriler ortaya atıldı. UTİKAD Zirve 2019 - İleri'ye Dönüşüm Konferansı’na konuşmacı olarak katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran önümüzdeki dönemde sektörü zor günlerin beklediğini söyledi.

Zirvenin İş Dünyasına Yön Verenler oturumunda konuşan Tamer Kıran, “Denizcilik sektörünün teknolojiye hazır olması gerektiğini ve bu konuda şirketlerin yatırıma önem vermeleri hususuna dikkati çekti. Kıran, “Denizcilik sektörü de teknolojiden nasibini almış durumda. Bu yıl içerisinde insansız otonom gemiler denizlerde yük taşımaya başladı. İlk başlarda kısa ve bilinen mesafelerle başlasa da bu işin ilk adımı olması açısından çok önemli bir gelişmedir. Çünkü otonom gemiler yapay zeka ve nenelerin interneti ile donatıldığı için insanın algılayamayacağı bazı riskleri çok önceden görüp uyarı yapabilir. Zaten araştırmalarda denizde yaşanan kazaların yüzde 75’i insan kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da şunu gösterir ki, otomasyon ve yapay zeka olası kazaların oranını büyük ölçüde düşürecektir” şeklinde konuştu.

Siber güvenlik önem kazandı

Çoğu sektörde olduğu gibi denizcilik sektöründe de internete bağlı cihazların artmasıyla siber güvenlik konusunun önem kazandığını vurgulayan Kıran, “Geçtiğimiz dönemde uluslararası önemli bir konteyner firmasının konteyner operasyonu bilgisayar korsanları tarafından sabote edildi. Firma bu durumdan kurtulmak için tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Yani teknoloji ilerlerken bazen böyle akla gelmeyen yönleri de düşünerek önlem almak gerekiyor. Gemi inşa ve tamir alanında da önemli teknolojik gelişmeler oldu. Gemi inşa yazılım firmaları bu konuda gerçekten çok iyi işler gerçekleştiriyorlar” dedi.

Sektörü zor günler bekliyor

Önümüzdeki dönemde sektörü zor günlerin beklediği söyleyen Kıran, “Sektörde artık 'az olsun benim olsun' mantığının geride kaldı. Birleşerek büyüyen firmalar ayakta kalacak. Küçük ölçekli firmalar rekabet konusunda uluslararası firmalarla yarışamazlar. O yüzden firmalarımızın hızlı bir şekilde karar verip birleşme ve bu şekilde pastadan pay alma yoluna gitmeleri gerekiyor” ifadeleri kullandı.

Amerika Çin’in yükselişini önlemeye çalışıyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Amerikalı bakan hakkında da bilgiler veren Kıran, “İlk defa bir Amerikalı bakan Türkiye’de 5 gün kaldı. Çin’in dünya ekonomisinde yükselen bir grafik çizmesi Amerika’yı harekete geçirdi ve alternatif ülkelerde farklı yollar aramaya başladılar. Burada kaldığı dönemde dış ticaret yapılacak 8 tane sektör belirlendi. Ama çok önemli bir sektör olan lojistik sektörünü dokuzuncu sektör olarak bu platformun içine aldılar. Çünkü o malları taşıyacak birileri olmazsa bu 8 sektörün ticaret yapması imkansız hale gelir. O yüzden lojistik sektörünün tüm modlarıyla bu konuya hazır olması gerekiyor” vurgusunu yaptı.

Bize karşı lobi yapıyorlar

Dış ticaret yapan firmalar hakkında eleştirilerde bulunan Kıran, “Bu firmalar istiyorlar ki onların istediği fiyattan taşıma yapalım. Yani onlar ürettikleri mallara istedikleri fiyatı verebiliyorken biz kendi firmamızda onların istediği fiyatların dışına çıkamayalım. Bu konuda ciddi lobi faaliyetleri de yürütüyorlar. Ama unutmamaları gereken konu şu; onlar ne kadar şey üretirlerse üretsinler taşıyacak birileri olmadıktan sonra bunun bir anlamı olmaz” şeklinde konuştu.

Vira Haber