Ödüllü ‘Semisubmarine’ Hindistan’a satıldı

Tasarımıyla Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 26 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki “Semisubmarine” isimli teknenin alt bölümüne 3 metre derinliğinde özel bir tüp konularak denizaltı görünümü verildi.

Mavi tur ve deniz safari teknesi olarak hizmet verebilen “Semisubmarine”, turistlerin ilgi odağı oldu. Farklı özellikleri ve yaratıcı tasarımıyla beğeni toplayan tekne için yurt dışından pek çok alıcı teklifte bulundu.

Hindistan’ın Andaman Adaları’ndan bir alıcıya satıldığı açıklanan teknenin turistik geziler ve su altı meraklılarının hizmetine sunulacağı açıklandı.

Büyük beğeni toplayan teknenin ikincisi için de inşa çalışmalarına başlandı. İlkine oranla daha uzun olması beklenen “Submarine” teknesinin aynı zamanda derinliğinin de artırılarak deniz altı tutkunları için yeni deneyimler sunması bekleniyor.

Ayden Marine tarafından “Submarine” adıyla ikincisinin inşasına başlanan tekneyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ayden Marine Genel Müdürü Ayçın Özsakabaşı, ‘’İlk ve yenilikçi olmayı seviyoruz. Yeni tasarladığımız Submarine’ede hepsini görme imkânı bulacaksınız’’ ifadelerini kullandı.

Daha çevreci ve ilkinden daha büyük olacağı ifade edilen teknenin inşası devam ederken alıcısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Vira Haber