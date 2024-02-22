Tamer Kıran TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Toplantısına Katıldı

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Dillioğlu iştirak etti. Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu, toplantıya video konferans sistemiyle katıldı.

Toplantıda, TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanlığı’na Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Başkan Yardımcılığına ise UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin seçildi.

Tamer Kıran, toplantı öncesi Altunizade’deki Çalışma Ofisi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yaylacı ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kaptan ile görüştü.

Vira Haber