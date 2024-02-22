Çin’deki Geminin Köprüye Çarptığı Kazada Can Kaybı 5'e Yükseldi
Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.
A+A-
Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan boş bir konteyner gemisinin Lixinsha Köprüsü’ne çarpmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu arttı. Çin devlet medyası kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı. Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : Çin, Konteyner Gemisi, Foshan, Guangzhou Denizcilik İdaresi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.