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Çin’deki Geminin Köprüye Çarptığı Kazada Can Kaybı 5'e Yükseldi

Çin’deki Geminin Köprüye Çarptığı Kazada Can Kaybı 5'e Yükseldi

Çin'in Guangzhou kentinde bir konteyner gemisinin köprüye çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

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Çin'in Foshan şehrinden Guangzhou'nun güney bölgesine doğru seyir halinde olan boş bir konteyner gemisinin Lixinsha Köprüsü’ne çarpmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu arttı. Çin devlet medyası kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı. Ölenlerin kazada bir kısmı yıkılan köprüden düşen otobüs şoförü, motosiklet sürücüsü ve bir minibüsteki 3 kişi olduğu ifade edildi.

Vira Haber 

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