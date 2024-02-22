TÜRDEF Yönetimi Ankara'da Temaslarda Bulundu

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan, Başkan Yardımcısı Kaptan H. Sedat Oğuz, Genel Sekreter Av. Nuri Koray Kurun, Sayman Üye Av. Kaptan Aslı Arslan Demirhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve Salih Bildiren’den oluşan TÜRDEF Yönetimi iki gün boyunca Ankara’da önemli ziyaretler yaptılar.

Ziyaretin ilk gününde heyet Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan’ı makamlarında ziyaret etti. Denizcilerin yıpranma hakkının geri verilmesi ve denizcilerin içinde bulundukları zor şartlar hakkında konuşularak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Denizcilik Federasyonu olarak Ankara ziyaretlerinin ilk gününde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ziyaret edilerek, denizciliğin önemi ve denizcilerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kendilerine yıpranma hakkı ile ilgili hazırlanan kitapçık teslim edilerek, konuyla ilgili destekleri istendi.

Ziyaretin ikinci gününde TÜRDEF Heyeti bu kez TBMM’de idi. Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Milletvekili Kaptan Vehbi Koç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TÜRDEF Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı. Görüşmede denizcilerin yıpranma hakkı ve deniz iş mevzuatıyla ilgili konular ele alındı. Ayrıca, denizcilerin yıpranma hakkı ile ilgili hazırlanan kitapçık, milletvekiline teslim edilerek destek talebinde bulunuldu.

Aynı gün içinde Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de TÜRDEF Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Görüşme, Türk denizciliği ve balıkçılığına dair konuları içerdi. Yine yıpranma hakkıyla ilgili hazırlanan kitapçık, milletvekilinin dikkatine sunularak destek talep edildi.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TÜRDEF Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Türk denizciliğindeki sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek perspektifi ele alındı. Yönetim, İsa Mesih Şahin'e yıpranma hakkı kitapçığını takdim ederek destek talebinde bulundu.

TÜRDEF Yönetim Kurulu, Ankara ziyaretleri kapsamında denizci milletlerin refah toplumu olduğu anlatılmaya çalışıldı. Denizcilerin yıpranma haklarının yanı sıra deprem felaketi ve acil durumlarda deniz araçlarının stratejik önemi ifade edildi. Denizciliğin gelişmesi için bakanlık oluşturulması ve bakanlık vasıtayla denizciliğin tek elden yürütülmesinin önemi vurgulandı.

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