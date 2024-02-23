Tarak Gemisi Limandaki Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

Zonguldak’a geçtiğimiz aylarda liman temizliği için gelen tarak gemisi limandaki temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Tarak gemisi ilk olarak sahil kenarında ki plaj görüntüsünü temizleyerek eski haline geri getirdi. Tarak gemisi bugün mendirek yanlarında temizleme çalışması yaptı. Tarak gemisi kepçe yardımıyla denizde ki alüvyonları kepçe kepçe gemiye çıkararak temizledi.

Vira Haber