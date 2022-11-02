Tamer Kıran ve DTO Üyelerinden Antalya Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 31 Ekim-1 Kasım 2022 tarihlerinde DTO Antalya şubesi üyeleri ile bir araya geldi, Manavgat ve Kemer Belediye Başkanlarını ziyaret etti.

İMEAK DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı programa 31 Ekim Pazartesi günü ilk olarak Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör ziyaret edildi.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Manavgatlı Üyelerimizin katılımıyla toplantı düzenlendi. Üyelerle sohbet eden Tamer Kıran, sorunlarını dinledi, Oda tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DTO üyeleri Antalya Serbest Bölgesi’ne bulunan Ares Tersanesi'ni ziyaret etti. Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası ağırlayarak yeni projeleri hakkında bilgi verdi. DTO üyelerinin Antalya’daki son durağı Q Terminals oldu ve Genel Müdür Özgür Sert ziyaret edildi.