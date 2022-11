Uzakyol Kaptanı Dr. Ramazan Açıkgöz Göreve Başladı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Meslek Yüksek Okulu konumu itibarıyla; TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sorumluluk sahasında bulunan Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Tic. A.Ş. bünyesinde önemli bir coğrafi konumda ve Akçansa, Kumport, Mardaş ve Marport gibi ülkemizin önemli liman işletmelerinin bulunduğu adı geçen limana yakın bir yerleşke içerisinde bulunuyor.

Üniversitenin bu konumu, denizciliğe verdiği önem ve sektördeki önemli gelişmeler paralelinde, denizci ülke olma iddiasındaki ülkemizi denizcilikte bir adım öne çıkarma gayretlerine destek olacağı değerlendiriliyor.

Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Meslek Yüksek Okulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı; İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu Uzakyol Kaptanı Dr. Ramazan Açıkgöz’ü Dr. Öğretim Üyesi olarak kadrosuna kattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Mülga Denizcilik Yüksek Okulu, Güverte Bölümü) 1986 mezunu Uzakyol Kaptanı Ramazan Açıkgöz’ün Türk Balıkçı Gemilerinde İş Emniyeti ve Çalışan Sağlığı (Health, Safety & Environment on Board Turkish Fishing Vessels) konulu bir doktora ve Türkiye'nin Bayrak ve Liman Devleti Olarak Yükümlülükleri Yerine Getirmesi ve Etkinliğinin Sağlanması Modeli yüksek lisans tezleri bulunuyor.

Dr. Ramazan Açıkgöz ayrıca Deniz ve Liman İşletmeciliği ile ilgili olarak Uluslararası Deniz Ulaştırma Akademisinde(IMTA) Deniz ve Liman İşletmeciliği Post-Graduate eğitimi de alarak, Classification and Surveys in Turkish Maritime Industry and Turkish Maritime Classification Society(Turk Loydu) Post Graduate tezi de bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Kpt. Ramazan Açıkgöz sektörde uzun yıllar hizmetlerde bulunmuştur.

