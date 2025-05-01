Tamer Kıran’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Kıran mesajında, ülkemizin büyüme ve kalkınmasında emeği geçen tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladığını belirtti. Üretimin, kalkınmanın ve refahın temel taşlarının işçi ve işveren dayanışmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Kıran, şu ifadeleri kullandı:

“Rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz dünyasında üretmeden ilerlemek mümkün değildir. Üretimin iki temel unsuru olan işçi ve işverenler, omuz omuza vererek kalkınmanın ve refahın anahtarı hâline gelmiştir. Çalışma hayatında sağlanan dayanışma ve karşılıklı güven, ülkemizin istikrarlı büyümesine ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine büyük katkı sağlamaktadır.”

Denizcilik sektörünün emeğe dayalı zorlu çalışma koşullarına da değinen Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Denizcilik sektörü, sunulan hizmetlerin doğası gereği diğer meslek dallarından ayrışmaktadır. Gemiler, gece gündüz, yaz kış demeden denizlerde yol alırken; limanlarda da yüklerin taşınması, boşaltılması kesintisiz bir emek zinciriyle sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmaların her aşamasında yoğun bir emek ve özveri vardır. Gecelerini gündüzlerine katarak alın terleriyle sektöre hizmet veren tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”

Tamer Kıran, mesajını şu temenniyle tamamladı:

“Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum.”