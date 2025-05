Muğla’dan Rodos’a Mavi Yolculuk Başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile yapılan iş birliği kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonuna damgasını vuracak uluslararası bir hatla rotasını genişletiyor. Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden olan MUTTAŞ 31 Mayıs 2025 itibarıyla, hayata geçirilen Rodos Adası seferleri vatandaşları, Türkiye’den Yunanistan’a hızlı ve konforlu bir yolculuğa çıkaracak.

Bölge turizmini canlandıracak rota

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle başlayacak olan Rodos hattı, Fethiye çıkışlı olarak düzenlenecek. Bu sayede bu hat yalnızca ulaşımı değil bölge turizmini canlandırmayı ve kültürel köprüler kurmayı da sağlayacak. Yunanistan’ın yaz sezonunda sunduğu kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk vatandaşlarına, Schengen vizesi almadan Rodos’u ziyaret etme kolaylığı sunacak.



Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Rodos Adası’na yaz dönemi boyunca gerçekleştireceği sefer planı şu şekilde olacak: 31 Mayıs Cumartesi günü başlayacak seferler, Haziran ayı boyunca haftanın 4 günü düzenlenecek. Fethiye’den her sabah saat 08.30’da Rodos’a hareket edilecek, aynı gün Rodos’tan saat 17.30’da Fethiye’ye dönüş yapılacak.

Temmuz ve Ağustos aylarında, yüksek sezon boyunca haftanın her günü karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. Eylül ayında ise seferler yeniden haftanın 4 günü olacak şekilde devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz sezonunda Fethiye-Rodos hattında toplam 192 karşılıklı sefer gerçekleştirmiş olacak.

Bilet satışları başladı

Sefer tarifesi, yolculuk kuralları ve rezervasyon işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve Fethiye çıkışlı deniz otobüsü seferlerinde yerinizi ayırtmak için www.ido.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başkan Aras, "Muğla uluslararası bağlantılara daha kolay ulaşsın diye"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye-Rodos deniz otobüsü seferlerinin başlamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Muğla’mız, doğal güzellikleri, tarihi mirası ve eşsiz sahilleriyle ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri. Bizler de bu güzelliklerin daha fazla insana ulaşması, bölge turizminin canlanması ve hemşerilerimizin uluslararası bağlantılara daha kolay erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İDO iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Fethiye-Rodos hattı da bu vizyonun önemli bir parçası. Ulaşımda denizden karadan ve havadan fark etmeksizin her alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Muğla’nın her köşesine güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

