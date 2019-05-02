Tamer Kıran’dan 1 Mayıs mesajı

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayımladı. İşte Kıran’ın kutlama mesajı:

İşveren olmadan emekçi, emekçi kardeşlerimiz olmadan da işverenler eksik kalır. Bu nedenle çalışan ve işverenlerin arasındaki birlik beraberlik bozulmadan, karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı içerisinde olmaları neticesinde sürekli yenilenerek ve gelişerek daha da güçleneceğimizi, çok daha başarılı işlere imzalar atacağımızı düşünüyorum.

İşçilerimizin alın teri kurumadan haklarının verildiği, işçilerin de evlerine, ailesine ekmek götürdükleri iş yerlerini kutsal görüp özveriyle çalıştığı bir iş hayatının ülkemizin refah düzeyini de yükselteceğine inanıyorum. Bizler yaşadığımız bu güzel ülkede mutlu huzurlu günler görmek, milli gelirimizi, kalkınma düzeyimizi arttırmak istiyorsak bu değerler üzerinde titizlikle durmalıyız. Çalışanlarımızın haklarının savunulması, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması öncelikli değerlerimiz olmalıdır.

Bu vesileyle; tüm emekçilerin birlik, beraberlik ve barış günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Vira Haber