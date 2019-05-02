TCG Anadolu suyla buluşuyor

Tamamlandığında Türk Donanması’na büyük güç katacak olan TCG Anadolu, Savunma Sanayii Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Gemi, planlanandan bir yıl önce denizle buluşacak.. C4Defence’in edindiği bilgilere 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek işlem için şimdilik denize inme töreni planlanmadı. Geminin denize inmesi de bilinen kızaktan denize inmek şeklinde gerçekleşmeyecek.

TCG Anadolu hâlihazırda bir kuru havuzda “Takarya” adı verilen takozlar üzerinde dengede duruyor. Geminin içinde bulunduğu kuru havuz suya batacak ve gemi denizle tanışacak. Ancak bu işlemden sonra TCG Anadolu tekrar kuru havuza alınacak. Gemi inşa edildikten sonra sistemlerin entegrasyonuna geçilecek. Bu sırada geminin ağırlık noktası değişecek. Geminin denize inmesi ile yeni ağırlık merkezine göre takozların yeniden yerleştirilmesi mümkün olacak.

Sedef Tersanesinde inşa edilen geminin 2021’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda hizmete girmesi hedefleniyor. Çok Amaçlı Amfibi Hücum Gemisi olarak kullanılması planlanan TCG Anadolu, 1 amfibi taburunu normalde gerekli olan haberleşme, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartabilecek.

Tuzla’daki Sedef Gemi Tersanesi’nde yapımı süren ve ilk kaynağı 30 Nisan 2016’ da yapılan TCG Anadolu’nun planlanandan önce bitirilecek.

TURKON Holdin İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan “Bir ay içinde deniz testlerini yapmaya başlayacağız. Yani TCG Anadolu yakın tarihte yüzecek. Çünkü üzerine ekipman, mühimmat, savaş araçları ve silah donanımı konuldukça ağırlaşacak. Deniz testleri için baş kasara bölümünde halatlar bulunuyordu. Kaynak yapılırken sıçrayan bir kıvılcım halat mahallinde 3-4 saat sonra yangına neden oldu. Geminin karinasına ya da gövdesine hiç zarar gelmedi” dedi.

TCG Anadolu’nun 2020 sonunda ya da 2021 başında yani planlanandan bir yıl önce donanmamıza teslim edileceğini açıklayan Kalkavan, Ülkemizin savunma sanayinde elde ettiği başarı TCG Anadolu ile taçlanacak” diye konuştu.

232 metre boyunda 38 metre genişliğinde inşa edilen TCG Anadolu, milli kuruluşumuz Türk Loydu tarafından klaslandırılacak. Tam savaş yüküyle 28 bin tona ulaşacak savaş gemisi, ortalama 40 bin tonluk uçak gemilerine en yakın tonajdaki savaş unsurumuz olacak. Denizden yüksekliği 58 metre olması planlanan gemi, 5 bin 500 metrekarelik güvertesi, 12 derece eğimli fırlatma rampası ve 8 bin KW enerji üreten beş makinesi ile saatte 21 knots (39 km) hıza erişebilecek. 350 kişilik kalıcı mürettebatının yanı sıra 700 kişilik bir amfibi taburu, uçak, helikopter ve zırhlıların personelleriyle birlikte bin 400 kişinin aynı anda görev yapabileceği bir askeri birlik düzeyinde görev yapacak.

Tek başına önemli bir askeri gücü binlerce kilometre uzağa taşıyabilecek şekilde için tasarlanan TCG Anadolu; dört adet Mekanize Çıkarma Aracı (LCM), iki adet Hava Yastıklı Çıkarma Aracı (LCAC), iki adet Personel Çıkarma Aracı (LCVP), iki insansız hava aracı, sekiz orta yüklü helikopter, dört atak helikopteri, iki seahawk genel maksat helikopterinin yanı sıra altı adet Lockheed Martin F35B savaş uçağını taşıyabilecek. Operasyonun içeriğine göre gemideki dikey iniş yapabilen F35B savaş uçaklarını sayısı artırılabilecek. Gemide, 50 hastane personeli ile yoğun bakım ünitesinin de olduğu bir hastane hizmeti verebiliyor.

Kendisini savunması için iki Phanax silahı ile savunma füzeleri bulunurken, Ege, Karadenizve Akdeniz dışında gidebilirken gerektiğinde Hint Okyanusu ve Atlas Okyanusu’nda (Batı Afrika) göreve gidebilecek. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek yetenekteki çok maksatlı amfibi hücum gemisinde göreve göre konuşlandırılacak kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve amfibi birlik komuta kontrol sistemleri, NATO Harp Karargahı sistemleri bulunacak. Silah sistemleri ASELSAN ve HAVELSAN tarafından yapılacak gemi, insani yardım için 5 bin kişiyi tahliye edebilecek.

Vira Haber