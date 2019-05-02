GEMİSEM eğitmeye devam ediyor

GEMİSEM tarafından "Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" düzenliyor. Detaylar şöyle:

Eğitim Programı:

Kurma-Sökme Eğitimi:

-Genel Gereklilikler

-İskele Bileşenleri ve Hasarlı Bileşenler

-İskele Temeli

-Cephe, Kule ve Kafes İskeleler

-İskeleye Erişim

-Konsollar

-Ankrajlar

-Denetleme ve Söküm

-Hesaplama

Denetleme-Kullanma Eğitimi:

-İskele Kavramı

-Güvenli İskele

-İskele Denetleme Prensipleri

Eğitmen:

Bora Çelebioğlu - Layher İskele Süpervizörü

10 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Pazar Teorik Eğitim, Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu, Tuzla/İstanbul adresinde 09:30-16:30 saatleri arasında

11 Mayıs Cumartesi Pratik Eğitim, GMO Merkez, Tuzla/İstanbul adresinde 09:30-16:30 saatleri arasında

Vira Haber