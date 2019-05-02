GEMİSEM eğitmeye devam ediyor
GEMİSEM tarafından "Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" düzenliyor.
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GEMİSEM tarafından "Uygulamalı Güvenli İskele Kurma, Kullanma ve Denetleme Teknikleri Eğitimi" düzenliyor. Detaylar şöyle:
Eğitim Programı:
Kurma-Sökme Eğitimi:
-Genel Gereklilikler
-İskele Bileşenleri ve Hasarlı Bileşenler
-İskele Temeli
-Cephe, Kule ve Kafes İskeleler
-İskeleye Erişim
-Konsollar
-Ankrajlar
-Denetleme ve Söküm
-Hesaplama
Denetleme-Kullanma Eğitimi:
-İskele Kavramı
-Güvenli İskele
-İskele Denetleme Prensipleri
Eğitmen:
Bora Çelebioğlu - Layher İskele Süpervizörü
10 Mayıs Cuma ve 12 Mayıs Pazar Teorik Eğitim, Türk Loydu Vakfı Prof. Dr. Teoman Özalp Konferans Salonu, Tuzla/İstanbul adresinde 09:30-16:30 saatleri arasında
11 Mayıs Cumartesi Pratik Eğitim, GMO Merkez, Tuzla/İstanbul adresinde 09:30-16:30 saatleri arasında
Vira Haber
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Etiketler : Türk Loydu Vakfı, Prof. Dr. Teoman Özalp, GEMİSEM, iskele
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