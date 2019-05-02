İzmir’in Tatlı Küçük İlçesi Foça

İzmir’in Foça ilçesinde belli başlı plajlar vardır. Tertemiz sularda yüzmenin tadı çıkartılır. Foça'nın plajları sırasıyla; Karakum, Woodoo Beach Club, Neilson Club Phokaia Hotel, Hanedan Beach Hotel, Pollen Tatil Köyü, Yeni Foça Öğretmen Evi, Yeni Foça Halk Plaji bulunmaktadır. Detaylar için https://www.focaotel1887.com/foca-plajlari/ adresini inceleyebilirsiniz...



Foça ilçesi tatlı, şirin bir ilçedir. Özellikle yazın giden bir tatilci için eski Foça tarafında sahilde dolaşırken rahatlatan bir durum söz konusudur. Foça ilçesinin eski adı Phokiadır. Foça'nın büyük bir tarihi geçmişi vardır. Tarihi öncelikle İyonya'ya kadar dayanmaktadır. Bu küçük ilçe İyonya'nın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Foça çok büyük bir yer değildir ancak turistik anlamda gezilecek pek çok yer mevcuttur. Ağırlıklı olarak en çok tercih edilen bölge eski Foça bölgesidir. Bundan ötürü Foça da gezilecek yerler denildiğinde akla ilk gelecek şey eski Foça olmalıdır. En bilinen ve en sevilen özelliği taş evleri olmasıdır. İçerisinde açık hava tiyatrosu olarak kullanılan bir bölümü mevcut ve içerisinde çeşitli etkinlikler, sergiler yapılmaktadır. Bölgede tekne turları da düzenlenmekte olup romantizmin sınırları zorlanır. Foça da gün batımı izlemek birkaç seçenek vardır. Bunlardan bir tanesi de seyir tepedir. İlçede ayrıca konaklamak için güzel oteller bulunmaktadır. Bunlara en iyi örnek focaotel1887.com dur. Bu otel Foça'nın merkezinde bulunan bir aile işletmesidir.

Foça 'ya Nasıl Gidilir?

İzmir merkez ile Foça arası takriben 70 Kilometre mesafededir. Foça'ya varmadan öncelikle İzmir ilinden geçilerek Foça ilçesine geçilir. İmkânı olanlar Foça' ya araç ile gitmek, koyları ziyaret edebilmek için mantıklı bir seçenektir. Özellikle eski Foça ile yeni Foça arasındaki yolda bir sürü köy mevcuttur. Söz konusu eski Foça ise sokakların çok dar olduğu ancak içlere gidildikçe müthiş evler karşımıza çıkar ve birçok yerin araç ile gitmeye müsait olmamasından dolayı araba bazen ihtiyaç olmayabilir. Foça merkezinden ana plajlara ulaşımı sağlayan minibüsler kalkmaktadır. Foça da bisikletli ulaşımda çok yaygındır.