Tamer Kıran’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 9. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yıldönümünde, demokrasimize yönelik hain darbe girişimine canları pahasına geçit vermeyen aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Milletimiz, terör örgütü FETÖ yapılanmasına dahil hainler tarafından 15 Temmuz akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratmış, tarihe mal olan kahramanlık destanlarına bir yenisini eklemiştir. Türk halkı o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demokrasiyi canı pahasına savunmuştur.

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kasteden bu ihanet şebekesi asla unutulmayacak, tarih boyunca nefretle anılacaktır.

15 Temmuz darbe girişimi sadece demokrasimizi değil aynı zamanda ülkemizin ekonomik istikrarını bozmaya yönelik bir girişimdir. Önümüzdeki süreçte ülkemize yönelik benzer ihanet ve kalkışmalara karşı her alanda güçlü olmak büyük önem arz etmektedir.

Türk denizcilik sektörünün temsilcileri olarak Mavi Vatanımızda denizciliğe yapılan her yatırımın, sadece ekonomi değil, aynı zamanda milli güvenlik ve bağımsızlığımıza yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ederek bir yandan deniz ticaret filomuzu büyütüp, dünyanın ilk 10 filosu arasında yer almasına gayret ederken, diğer yandan sektörümüzün küresel ölçekte devam eden amansız dönüşüm ve rekabet ortamında daha güçlü bir konuma ulaşması için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

15 Temmuz’un 9. yıldönümünde; demokrasi ve özgürlüğümüze kastedenlere geçit vermeyerek, vatanı ve bayrağı uğruna canını feda eden sivil, asker, polis 252 şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve mutlu ömürler diliyorum.

Yüce Rabbim, milletimize bir daha böyle ihanetler ve acılar yaşatmasın.”

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı