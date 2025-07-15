15 Temmuz İçin Karadeniz’de 4 Kilometre Boyunca Yüzdüler

Rize’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerden birinde ise 16 kişilik gurup 69 yaşındaki Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı öncülüğünde denize girdi. Rize Limanı’ndan başlayan etkinlikte denize girenler 4 kilometre boyunca yüzerek İslampaşa Mahalesi’nde denizden çıktı. Etkinlik boyunca meydana gelebilecek tehlikelere yönelik ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri botlarla yüzenlerin etrafında ring atarak güvenlik koridoru oluşturdu.

15 Temmuz’u canlı tutmak ve hatırlatmak için her yıl yüzme etkinliği düzenlediklerini ifade eden Rize Belediyesi Eski Başkanı Halil Bakırcı, "Hava dalga aşırı olmasa kısmetse bitireceğiz. Daha önce benim belediye başkanlığı dönemimde başlamıştık ama 15 Temmuz'dan sonra da bu etkinliği şehitler anısına yapmaya devam ettik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Bu ülkeyi, bu vatanı bize vatan şehitler yapmıştır. Bunun bizden sonra da devam edilmesini arzu ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki süreklilik haline gelir. Rize'de bir farkındalık olmuş olur diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı

Etkinliğe katılan Emin Kanbur ise etkinliğin ulusal boyutta olması gerektiğini belirterek, "Havanın yağmurlu olması avantajdı. Sadece yüzerken denizden Rize'yi seyredemedik. Güzel bir parkurdu. Bu etkinlik ulusal boyutta olması lazım. Bu sene yedincisini düzenledik. İnşallah geleneksel bir hale gelir" şeklinde konuştu.

Vira Haber