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Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ'da yelken yarışları düzenlendi.

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Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nün ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilen yelken yarışlarında, farklı illerden gelen sporcular, Marmara Denizi açıklarında rüzgarla yarışıyor.
Toplam 49 sporcunun katılımıyla başlayan yarışlar; optimist, laser ve iki farklı sınıfta olmak üzere dört kategoride gerçekleştiriliyor. Start komitesinin işaretiyle denize açılan yelkenliler, izleyenlere renkli görüntüler sundu.
Etkinliğin, hem genç sporculara deneyim kazandırması hem de milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesi amaçlanıyor.

Vira Haber


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