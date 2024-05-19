Tamer Kıran'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bundan tam 105 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla Milli Mücadele’nin ilk tohumları atılmış, yok oldu denilen bir milletin bütün imkânsızlıklara rağmen başlattığı varoluş mücadelesi dünya tarihine geçen eşsiz bir başarıyla sonuçlanarak tam bağımsızlık kazanılmıştır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’nin kaderinin yeniden yazıldığı bu anlamlı günü bağımsızlığımızın teminatı, geleceğimizin mimarları ve koruyucuları olarak gördüğü gençlere armağan etmiştir.



Hiç şüphe yok ki yeni bir Türkiye Yüzyılına başladığımız bu dönemde teknoloji başta olmak üzere her alandaki yeni ve hızlı dönüşüme hazırlıklı olmamız gerekiyor. İş dünyasının temsilcileri olarak genç neslin iyi bir eğitim alması için bütün olanaklarımızı seferber ederken, gençlerimizin de kendilerine emanet edilen bu mukaddes emanete sağduyu ve sadâkatle sahip çıkarak, kabiliyetleri, düşünceleri, cesaretleri ve coşkularıyla vatanımızı koruyup muhafaza edeceklerine, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaklarına inancım tamdır.



Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı