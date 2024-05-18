Tamer Kıran'dan '18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü' Mesajı

Tamer Kıran'ın yayınladığı mesaj şu şekilde;

18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü, bu yıl “Güvenli Ufuklar: Deniz Emniyetinin Geleceğini Şekillendiren Kadınlar” temasıyla kutlanıyor.



Denizcilik sektörü hala kadınların yeterince temsil edilemediği sektörlerden birisi… Oysa denizcilikten mühendisliğe, hukuktan lojistiğe ve ötesine uzanan geniş bir yelpazede çok sayıda fırsat sunan sektörde kadınların daha güçlü bir şekilde yer almaları en büyük temennimdir.



Azimleri, dikkat ve titizlikleriyle her işte fark yaratan kadınların emniyetli bir denizcilik için alınacak önlemler hususunda başarılı çalışmalara imza atacaklarına olan inancımla 18 Mayıs Uluslararası Denizci Kadınlar Günü’nü kutluyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı