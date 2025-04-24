Tamer Kıran’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Tamer Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

Milli egemenliğin ve demokrasimizin en önemli sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıldönümü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Vatan topraklarımızın işgal altında olduğu bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, birlik ve beraberliğimizin ana karargahı olmuş, Milli Mücadelemiz sevk ve idaresi ile Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmıştır.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü, sahip çıkmaları için geleceğimizin teminatı çocuklarımıza Bayram olarak hediye etmiş, çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni göstermiştir. Çocuklarımızın, devraldıkları bu paha biçilmez mirası geleceğe taşıyacaklarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar olacağına inancım tamdır.

Bu anlamlı günü milletimize armağan eden Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yarınlarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı