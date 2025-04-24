İstanbul Boğazı’nda 23 Nisan Çoşkusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuklar, İstanbul’un muhteşem manzaraları eşliğinde 23 Nisan heyecanını yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Grubu İştiraki Şehir Hatları, köklü tarihiyle deniz ulaşımını geliştirmeye devam ederken özel günler kapsamında Boğaz Turları düzenlemeye devam ediyor. Şehir Hatları bu doğrultuda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle İstanbul’da yaşayan, ancak denizden uzak kalan çocukları denizle buluşturdu. İlkokul ve ortaokul öğrencisi olan çocuklar ve aileleri, bayraklarla süslenmiş vapurda 23 Nisan’ı kutladı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Boğaz turu, vapur müzisyenlerinin canlı performansıyla devam etti.

İki saat süren tur boyunca çocuklar, İstanbul’un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederken boyama etkinliğiyle de keyifli vakit geçirdi. Denizcilik mirasını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Şehir Hatları, bu özel günle çocukların denizle bağlarını güçlendirerek onlara unutulmaz bir 23 Nisan anısı yaşattı.

Vira Haber