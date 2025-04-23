TCG Fatih Fırkateyni ve TCSG-87 Ziyarete Açılacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, vatandaşların ziyaretine açılacak. Samsun Limanı’nda konuşlanacak fırkateyn yarın saat 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-87 Komutanlığı gemisi de23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Gemi, Atakum Çobanlı İskelesi’nde yarın saat 10.00-17.00 arasında gezilebilecek.

Vira Haber