Tamer Kıran'dan 25 Haziran Dünya Denizciler Günü Mesajı

Denizcilerin, dünya ticaretine yaptıkları katkıya dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü’nce (IMO) ilan edilen “Dünya Denizciler Günü”nü kutluyorum.

Dünya ticaretinin yaklaşık %88’inin gerçekleştirildiği deniz taşımacılığı, stratejik bir sektör olarak küresel ekonominin kilididir. Dolayısıyla bu sektörde çalışan insanlar da çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Denizcilik, çalışma şartları itibarıyla diğer mesleklerden farklı bir hizmet alanıdır. Gemiler, denizlerde gece ve gündüz her şartta kesintisiz hizmet veren araçlardır. Bu da denizcilik mesleğinin farklı bir statüde değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.



Ayrıca günümüzde denizcilik sektörü, geniş bir yelpazede kadınlar için de çok sayıda fırsat sunmaktadır. Kadınları da sektörde çalışmaya teşvik ederken, onları kapsayıcı, güçlendirici ve güvenli çalışma ortamları oluşturmamız gerekmektedir.

Deniz Ticaret Odası olarak denizcilik sektöründe çalışma şartlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından sürdürülen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin (MLC 2006) ülkemizdeki iç hukuk onay sürecine yönelik teknik çalışmalar ile buna bağlı Deniz İş Kanunu’ndaki düzenlemelere ilişkin çalışmalara tüm bilgi, tecrübe ve birikimimizle katkı sunduğumuzu belirtmek isterim.

Bu düşüncelerle 25 Haziran Dünya Denizciler Günü’nü kutlarken, zor günlerin görünmez kahramanları denizcilere takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, Türk denizciliğine emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı