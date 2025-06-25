Burhaniye'de Pelitköy İçmeler Sahili Sakinleri Kıyı İşgaline Tepkili

Bölgenin Burhaniye Belediyesi tarafından kıyı kanunu ve mevzuata aykırı şekilde özel bir inşaat firmasına kiralanması sonucu, doğa tahribatı ve kamusal alan kaybı büyüyerek devam ediyor.

Sahilde faaliyet gösteren "Hook Cafe/Restoran/Beach" gibi işletmeler, yıllardır süren halk itirazlarına rağmen yapılaşmayı arttırıyor, doğanın estetik bütünlüğü bozuluyor. Özellikle sahile 1.5 kilometre uzaklıkta halen inşaat halindeki proje kapsamında, kıyıya inen halk yolunun özel mülkiyet haline getirildiği iddia edilirken, 18 Haziran 2025 tarihinde halka açık çay bahçesi, halkın geçişine kapatılarak sahil erişiminin engellendiği kaydedildi. Bu durumun, uzmanların "soylulaştırma" (gentrification) olarak tanımladığı tehlikeli bir sürecin bölgeye taşındığını gösterdiği kaydedildi.

"Yüzlerce yurttaşın imzaladığı dilekçeler, ilgili kurumlara sunuldu"

Kaymakamlığa ve Milli Emlak'a durumu aktardıklarını kaydeden, çevre sakinlerinden Kemal Ünal, "Deniz dolduruldu, beton döşendi, ekosistem zarar gördü. Sahile dökülen beton, yapılan platformlar ve denizin doldurulması gibi müdahaleler; bölgenin doğal kayalarına, florasına ve en önemlisi yumurtlama alanları bulunan deniz canlılarına zarar vermiştir. Mevcut iskelenin bitişiğine inşa edilen beton yapı, kıyı çizgisinin gerisinde kalması gereken yapılaşmayı denize doğru genişletmiş; halkın yüzme alanlarını daraltmıştır. Tüm bu süreçte yetkili kurumlar arasında ciddi bir sorumluluk karmaşası yaşanmakta; Burhaniye Belediyesi ile Milli Emlak Müdürlüğü arasında yetki aktarımı nedeniyle denetim ve müdahale gecikmektedir. Pelitköy İçmeler Sahili Koruma ve Geliştirme Platformu, hukuksuz yapılaşmaların belgeleriyle ortaya konduğunu ve kıyı kanununun açıkça ihlal edildiğini ifade ediyor. Yüzlerce yurttaşın imzaladığı dilekçeler, ilgili kurumlara sunulmuş; sahilin gerçek sahipleri olan halk adına yasal süreçler başlatılmıştır. Sorunun çözümünü bekliyoruz" dedi.

"Bu hukuka aykırı"

Öte yandan, konuyu takip eden avukat Özgür Ünal da, "Pelitköy İçmeler Sahili'nde bulunan 524 ada 1 parsel aslında devlete ait bir mülk. Ancak belediye buranın işletme hakkını bir süredir özel bir şirkete kiraya vermiş; bu şirket de kira sözleşmesini aynı bölgede çok sayıda villa inşa eden bir müteahhide devretmiş. Müteahhidin açıklamalarından ve yaptığı konutlara ilişkin pazarlama sitesinden anladığımız kadarıyla bu müteahhit, kıyı kenar çizgisi önündeki alanları kendi sitesinden taşınmaz satın alacak kişilere özel hale getirmek istiyor. Bu elbette ki hukuka aykırı, gerek anayasamız gerekse de Kıyı Kanunu kesinlikle bu alanların çevrilmesine, münhasıran bir grubun faydalanmasına yönelik kullanılmasına, hiçbir yapılaşmaya müsaade etmiyor. Ayrıca bahsettiğimiz bu müteahhit, işletmesini devraldığı ancak halen devlete ait olan taşınmaz üzerinde henüz uygulama imar planı dahi hazırlanmamasına rağmen bir otel yapmaya da çalışıyor. Bu amaçlarla kıyı kenar çizgisi içerisinde hukuka aykırı yeni inşaat faaliyetlerine de girişildi. Bizler de hukuk çerçevesinde gerek Burhaniye Belediye Başkanlığı, gerek Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekse de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri nezdinde gerekli başvurularımızı yaptık. Süreci yakından takip ederek bir başka müteahhidin daha Türk milletinin malları üzerinden haksız kazanç sağlamasının önüne geçeceğimizi umuyoruz" diye konuştu.

Vira Haber