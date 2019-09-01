Tamer Kıran'dan, balıkçılara 'Rastgele'

15 Nisan’da başlayan denizlerdeki av yasağı, 1 Eylül’de (bu gece) itibariyle sona erecek.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, av yasağıyla ilgili bir mesaj yayınladı.

Kıran, mesajında “Yeni balık avı sezonunun tüm balıkçılarımız için bol, bereketli ve kazançlı geçmesini, vatandaşlarımızın daha ucuz, daha lezzetli balık tüketmesini ve balık avlanma sezonunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vira Haber