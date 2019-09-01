Trabzon Limanı yönetiminde yeni görevlendirme

Trabzon Liman İşletmeciliği Yönetim Kurulu ve Komitelerinde değişikliğe gidildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinden 29 Ağustos tarihi itibarıyla görevinden istifa eden Mehmet Balaban'ın yerine ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Ali Gülbaran'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şirket bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nuri Gökalp ve Ali Gülbaran'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ise Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Niyazi Akkalp ile yönetim kurulu üyelerinden Faruk Albayrak ve Ali Gülbaran'ın seçilmesine karar verildiği bilgisi yer aldı.

Vira Haber