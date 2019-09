Donanmanın en genç subayları mezun oldu

Yalova Karamürsel Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında 36 haftalık eğitimlerini tamamlayan deniz teğmenler mezun oldu. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da katıldı.

Türk Deniz Kuvvetleri 390 teğmene daha kavuştu. 36 haftadır Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan 381 teğmen ve astsubaylıktan subaylığa geçiş yapan 9 teğmen mezun oldu. Eğitim Merkezinde düzenlenen mezuniyet merasimine Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, askeri ve mülki erkan ile mezun olan teğmenlerin aileleri katıldı.

Askerlere ve ailelerine hitap eden Karamürselbey Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, "Bir topluluğun gücü, o topluluğu oluşturan fertlerin paylaştıkları ortak değerlere olan bağlılığı ile ölçülür. Eğer paylaşacak değerler yoksa insanlar birbirlerine aldırmazlar. Birbirlerinin dertlerine kayıtsız kalırlar. Ortak değerlere bağlılık ve bu değerlerin herkes tarafından paylaşılması, kuvvetli bir kurum kültürü ve aidiyet duygusu ile gerçekleşir. İşte bizler de, değerlerini paylaşan, kuvvetli bir aidiyet duygusu ve değerlere sahip deniz subayları yetiştirdik. Anavatanda güvende olmak, dünyanın denizlerinde bayrağımızı dalgalandıran gemilerimizde görev yapmak üzere Güverte Sınıf Okulu Komutanlığımız ile Denizci Eğitim Merkezi Momutanlığımızda yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz omuzlarına yüklenen sorumlulukların üstesinden gelebilecek komutanlık, liderlik ve yöneticilik becerileri gelişmiş iyi birer deniz subayı olarak mezun olmaktadır. Yürekleri deniz ve yurt sevgisi ile dolu genç teğmenlerimizin vatanımızın, milletimizin bölünmezliği ve bekası ile Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerinin korunması için verilecek her göreve her yerde ve her zaman hazır olduklarını gururla ifade etmek isterim" dedi.

Mezun olan teğmenler adına konuşmayı ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş yaptı. Özdeş, "36 haftalık eğitimi tamamlayan 390 teğmen olarak bizler mezun olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Deniz Kuvvetlerinin geleceğinin teminatı olan bizler büyük önder Atatürk'ün ilkelerinde kalplerimizde yaşatarak başarılı olmayı hedefimiz olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

Törende dönem birincisi olan teğmenlerin diplomalarını da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal verdi. Deniz kuvvetlerinin en genç subayları olarak donanmaya katılan askerler adına dönem kütüğüne bröveyi ise dönem birincisi Dz. Tğm. Ahmet Özdeş çaktı. Tören resmi geçit ile sona erdi.

