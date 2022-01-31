Tamer Kıran’dan Denizcilik Eğitimi ile İlgili Önemli Mesaj

28 Ocak Cuma günü gerçekleştirilen toplantı video konferans yoluyla icra edildi. Başkan Tamer Kıran da toplantıya İTÜ Denizcilik Fakültesi Sektörel Danışma Kurulu Üyesi olarak iştirak etti.

Denizcilik eğitiminin pahalı bir eğitim ve çok ciddi altyapı gerektirdiğine dikkat çeken Başkan Kıran, laboratuvar ve eğitim gemisi ihtiyacını da vurguladı. Bütün bunların yanı sıra kendini geliştirmeye çalışan bir Türk denizciliği olduğunu ifade eden Başkan Kıran, olaya mastır plan çerçevesinde bakıp Türk denizcilik eğitiminin yeniden dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Fakülte yürütülen eğitim öğretim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin denizcilik endüstrisi beklentileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi maksadıyla düzenlenen toplantıya İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ev sahipliği yaptı. Toplantıda İTÜ Denizcilik Fakültesi meazun ve öğrencileri hakkında mevcut değerlendirme, eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, AR-GE ve iş birlikleri gibi konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Vira Haber