Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Hatay'a Ulaştı
144 bin 888 metreküp kapasiteli LNG gemisinin, Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesine LNG gemisi ulaştığı bildirildi.
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144 bin 888 metreküp kapasiteli LNG gemisinin, Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesine LNG gemisi ulaştığı bildirildi.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki tesise demirledi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 26 Ocak'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi bugün Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne ulaştı.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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