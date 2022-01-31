Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle oluşturulan geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat da yüzde 29,9 yükselerek 29 milyar 70 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2020'de yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,6 olarak kayıtlara geçti.

İhracat, Ocak-Aralık 2021 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,6 artışla 271 milyar 424 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 7,5 azalarak 46 milyar 133 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020'de yüzde 77,3 iken geçen yıl yüzde 83'e çıktı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 22,2 artarak 20 milyar 925 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,2 artışla 21 milyar 596 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Aralık 2021'de 671 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 22,7 artarak 42 milyar 521 milyon dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96,9 oldu.

İHRACATTA ALMANYAN, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA

Geçen yılın aralık ayında ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 520 milyon dolarla ABD, 1 milyar 336 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 169 milyon dolarla Irak, 1 milyar 157 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu.

2021 genelinde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 19 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD, 13 milyar 704 milyon dolarla Birleşik Krallık, 11 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 133 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sine karşılık geldi.

Geçen ay ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. 2021 Aralık'ta Rusya'dan yapılan ithalat 3 milyar 390 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 156 milyon dolarla Çin, 2 milyar 17 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 452 milyon dolarla ABD, 1 milyar 133 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,3'ünü oluşturdu.

Çin, geçen yılın tamamında gerçekleştirilen ithalatta ilk sırayı aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 32 milyar 240 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 28 milyar 959 milyon dolarla Rusya, 21 milyar 757 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 151 milyon dolarla ABD, 11 milyar 562 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,7'sine karşılık geldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat 2021'in aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8, ithalat yüzde 3,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 25,3, ithalatta yüzde 30,1 hesaplandı.

Öte yandan yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı 2021 Aralık'ta yüzde 3,6, 2021'in ocak-aralık döneminde yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 69,2, 2021 genelinde ise yüzde 75,9 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı geçen ay yüzde 11,5, 2021 Ocak-Aralık döneminde yüzde 12,4 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ

Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat, Aralık 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 artarak 21 milyar 171 milyon dolar, ithalat yüzde 30,3 artarak 27 milyar 420 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay dış ticaret açığı yüzde 51,4 artarak 6 milyar 249 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Aralık ayında yüzde 80,4 iken, 2021 Aralık ayında yüzde 77,2'ye geriledi.

ÖTS'ye göre ihracat, 2021'de, bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 213 milyar 676 milyon dolar, ithalat yüzde 24,4 artarak 260 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 3,8 azalarak 47 milyar 4 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Aralık döneminde yüzde 76,7 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82'ye yükseldi.