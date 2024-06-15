Tamer Kıran'dan Kurban Bayramı Mesajı

Tamer Kıran'ın yayınladığı mesaj şu şekilde;

Yediden yetmişe milletçe muhabbetle kucaklaştığımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



Milli ve dini bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, birleştirici özellikleriyle toplumsal hayatımız içinde önemli bir yere sahiptir.



Sevginin, saygının ve sosyal duyarlılığımızın arttığı, birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği bu özel günlerde dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı sahip olduklarımızı ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma imkanı da sunmaktadır.



Kurban Bayramınızı kutlarken, bayramın milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber